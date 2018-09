Aalen (an) - Nach dem Kantersieg der Aalener zu Beginn der Saison haben die Oberliga-U 19-Fußballer des VfR nun eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Michael Hoskins verlor beim SSV Ulm 1846 Fußball knapp.

Die Partie startete mit hohem Tempo, allerdings spürte man die Anspannung bei beiden Teams – keine Mannschaft wollte ins offene Messer laufen. In der 16. Minute war es dann Luca Haußer, der einen gut getretenen Freistoß in Richtung Torraum brachte. Der mit aufgerückte Innenverteidiger Matthias Hahn scheiterte jedoch knapp. Nach dem ersten Ulmer Torabschluss starteten die Gäste um Coach Michael Hoskins einen regelrechten Sturmlauf, es folgten Torszenen im Minutentakt. Immer wieder war jedoch Ulms Keeper Marvin Seybold Endstation.

Kalte Dusche für den VfR

Die kalte Dusche dann nach 29 Minuten: Durch einen Fehler in der Offensive verloren die Aalener Kicker das Spielgerät und nach einer schnellen Kombination ging der SSV durch einen Distanzschuss von Caciel in Führung. Die Gäste mussten sich nach dieser bis dahin unverdienten Führung erst einmal sammeln und erspielten sich bis zur Halbzeit weitere Torchancen. In der Halbzeit reagierte Michael Hoskins: Fürst, Krieger und Sadikovic sollten für frischen Wind und die notwendige Stabilität sorgen. Die Aalener erwischten einen guten Auftakt, der Ball wollte aber nicht über die Linie.

In der 60. Minute wurde es brandgefährlich vor dem Ulmer Tor: Baran bediente den aufgerückten Fichtner am rechten Flügel, der den Ball per Flanke in den Strafraum brachte. Krieger köpfte den Ball an den Innenpfosten, von dort aus prallte er direkt in die Arme des Ulmer Schlussmanns. Die U 19 des SSV war ein unerwartet passiver Gastgeber. Das hohe Tempo der Aalener versuchten die Platzherren größtenteils mit langen Bällen sowie Torschüssen aus der zweiten Reihe abzufangen. Die Gäste kämpften bis zur letzten Minute, der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr fallen.

Das Aalener Trainerteam war mit dem Einsatz und der Einstellung über weite Strecken sehr zufrieden – es fehlte letztlich die nötige Konsequenz im Abschluss.