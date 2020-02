Bislang rund 90 Einsätze - so wütet Orkan „Sabine“ in der Region Ulm und dem Alb-Donau-Kreis

Orkan „Sabine“ hat in der Nacht zum Montag die Region um Ulm und den Alb-Donau-Kreis erreicht. Nach Angaben der Ulmer Polizei wurden die ersten Einsätze gegen 2.30 Uhr gemeldet, verstärkt ab 4.30 Uhr. Aktuell (gegen 9 Uhr) waren es nach Angaben der Polizei rund 90 Einsätze.

Was bislang zu Ereignissen in der Region Ulm und dem Alb-Donau-Kreis bekannt ist:

Schäden bislang in der Region überschaubar

Vereinzelt Haushalte ohne Strom

Zahlreiche umgestürzte Bäume blockieren Straßen

Autobahnen und Bundesstraßen nicht betroffen

Nahverkehr in Ulm und Neu-Ulm läuft nach Plan

Schwerpunkt der Einsätze im südöstlichen Alb-Donau-Kreis

10.30 Uhr: Auch Landkreis Neu-Ulm kommt glimpflich davon

Im Landkreis Neu-Ulm hat es im Laufe des Montagvormittags bislang 70 Einsätze gegeben, vorwiegend kleinere, so das Landratsamt Neu-Ulm auf Facebook. „Erfreulich ist, dass der Landkreis anscheinend bis jetzt glimpflich davon gekommen ist“, heißt es dort. Auch hier mussten Straßen wegen umgefallener Bäume gesperrt werden. Auch Strommasten wurden teilweilse beschädigt. In Straß und Senden gab einen Stromausfall.

10.16 Uhr: Züge am Ulmer Hauptbahnhof fallen weiter aus - Lage ist ruhig

Endstation Ulm heißt es noch immer am Ulmer Hauptbahnhof. Züge auf allen Strecken fallen noch immer aus. Die Lage in der Empfangshalle ist jedoch ruhig. Pendler informieren sich am Info-Schalter, wie es für sie weitergeht.

Trotz gestrichener Züge ist die Lage am Ulmer Hauptbahnhof ruhig. (Foto: Möllers)

9.59 Uhr: Ulmer Polizei zieht erstes Fazit: „War nicht so schlimm wie erwartet“

Stand 9 Uhr am Montagmorgen hat es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm um die 90 Einsätze wegen des Sturms gegeben. Die Region Ulm sowie der Alb-Donau-Kreis seien nach Einschätzung einer Sprecherin weniger schlimm betroffen gewesen als beispielsweise der Landkreis Biberach.

Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei im Bereich Ulm/Alb-Donau-Kreis niemand. „Es sind zwar viele Einsätze, aber die Auswirkungen halten sich in Grenzen“, so eine Sprecherin kurz vor 10 Uhr im Gespräch mit Schwäbische.de.

9.40 Uhr: Bäume fallen im Raum Munderkingen auf die Straße

Weil bei Munderkingen ein Baum die Straße gefallen ist, ist die Zufahrt zur B311 aktuell voll gesperrt. Wie lange die Sperrung anhält, ist unklar. Der Baum muss erst beseitigt werden.

In Munderkingen ist wegen des Sturms ein Baum auf die Straße gefallen. (Foto: Ehrenfeld)

Ebenfalls in Munderkingen ist im Bereich Brunnenberg ein weiterer Baum auf ein Auto gestürzt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Im Bereich Brunnenberg in Munderkingen ist ein Baum auf ein Auto gestürzt. (Foto: Ehrenfeld)

Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner hat sich auch ein Bild der Lage vor Ort gemacht. Zusammen mit Feuerwehr und Bauhof seien demnach bereits am Sonntagabend Vorkehrungen betroffen worden. Sorgen hätten ihnen die Altstadt gemacht. Erstes Fazit am Montagvormittag: „Bislang alles ok.“

8.59 Uhr: NetzeBW: Schäden im Alb-Donau-Kreis bislang überschaubar

Nach Angaben des Stromnetzanbieters NetzeBW sind die Schäden im Alb-Donau-Kreis „bisher sehr überschaubar“. Bekannt sind zwei Störungen um 5.21 und 5.45 Uhr rund um Schnürpflingen. Hier sei aktuell aber nur noch Altheim ob Weihung aktuell unversorgt. Eine weitere Störung liegt NetzeBW im Bereich Gomadingen (Landkreis Reutlingen) bis Engstingen vor. Hier sei die Gemeinde Gomadingen noch nicht wieder am Netz.

8.45 Uhr: Stromausfall in Staig wohl behoben

Wie uns Leser mitteilen, ist der Strom in der Gemeinde Staig im südlichen Alb-Donau-Kreis wieder da. Dort war am Morgen der Strom ausgefallen. Angaben zur Ursache konnte der Netzbetreiber NetzeBW auf Anfrage von Schwäbische.de noch nicht machen.

8.33 Uhr: Straße zwischen Dietenheim und Hörenhausen wieder frei

8.25 Uhr: Pressestelle der Polizei Ulm noch nicht besetzt - wegen Unwetter

Bei einem erneuten Anruf bei der Ulmer Polizei, um uns über die aktuelle Lage zum Unwetter in der Region Ulm und dem Alb-Donau-Kreis zu informieren, ist vorerst gescheitert. „Die Kollegen der Pressestelle stecken wegen des Sturms selbst noch im Stau“, so eine Sprecherin im Gespräch mit Schwäbische.de.

8.10 Uhr: Baum kracht in Stromleitung - eine verletzte Person im Landkreis Günzburg

Im Bereich der Polizeiinspektion Neu-Ulm sind laut den Behörden aktuell elf Einsätze wegen des Sturms bekannt. Auch hier vorwiegend Vorfälle mit Bäumen, die auf die Straße gefallen, aber durch die örtliche Feuerwehr wieder entfernt werden konnten. Im Bereich der Polizeiinspektion Illertissen gab es zwei Einsätze.

Größe Straßen wie die Autobahnen A7 oder A8 sowie die Bundesstraßen B10 und B28 seien nicht beeinträchtigt, so der Polizeisprecher.

In Oberelchingen ist um kurz nach 8 Uhr ein Baum in die Stromleitung gestürzt. Es sei laut Sprecher zu einem Funkenschlag gekommen. Gefahr für Menschen oder umliegende Häuser bestehe nicht, da sich der Strommast auf einem Acker befinde. Die Beamten seien noch auf der Anfahrt zum Einsatzort.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mit Sitz in Kempten hat es aufgrund des Sturms bislang eine verletzte Person gegeben. In Aletshausen (Landkreis Günzburg) krachte ein Baum auf einen Pkw. Der Fahrer darin wurde leicht verletzt.

8.02 Uhr: SWU vermelden: Aktuell fahren alle Linien nach Plan

Laut den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) fahren alle Linien in Ulm und Neu-Ulm aktuell nach Plan, wenngleich vereinzelte Linien wegen des Sturms langsamer verkehren. Den Höhepunkt des Orkans erwarten die SWU zwischen 7 und 10 Uhr.

7.52 Uhr: Feuerwehr Dietenheim warnt vor Lebensgefahr

Sämtliche Straßen im Waldgebiet sind nach Angaben der Feuerwehr Dietenheim im Moment rund um Balzheim, Dietenheim, Wain, Höhrenhausen wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

7.40 Uhr: Bundespolizei keine Einsätze wegen Orkan „Sabine“ bekannt

Wie Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage mitteilt, sind aktuell keine Einsätze der Bundespolizei im Raum Ulm und dem Alb-Donau-Kreis aufgrund des Sturms bekannt. Der Bahnbetrieb am Montag jedoch auch erst gegen 10 Uhr aufgenommen.

7.37 Uhr: Mehrere Kindertageseinrichtung im Landkreis Neu-Ulm geschlossen

Nicht nur die Schulen, auch mehrere Kindertageseinrichtungen sind wegen des Sturms am Montag im Landkreis Neu-Ulm geschlossen. Welche betroffen sind, hat das Landratsamt hier aufgelistet: bitte klicken.

7.31 Uhr: Bahnbetrieb erst ab 10 Uhr

Wegen des Unwetters will die Bahn den Betrieb bundesweit am Montag erst gegen 10 Uhr wieder aufnehmen. Anfangs war noch von 8 Uhr die Rede. Der Bahnverkehr war bereits am Sonntagabend beeinträchtigt und teilweise eingestellt worden.

7.20 Uhr: Einsatzschwerpunkt der Rettungskräfte im südöstlichen Alb-Donau-Kreis

Bei der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Ulm, die die Einsätze im Stadtgebiet Ulm sowie im Alb-Donau-Kreis koordiniert, sind aktuell zwischen 15 und 20 Einsätze gemeldet. Haupteinsatzgrund: Baum auf Straße, so ein Sprecher gegenüber Schwäbische.de. Hinweise auf Verletzte liegen aktuell nicht vor. Mehrere Kreis- und Ortsverbindungstraßen seien gesperrt. Welche genau, könne er aber nicht sagen.

7.06 Uhr: Stromausfall in Staig

Dem Stromnetzbetreiber NetzeBW liegen aktuell über 100 Meldungen in ganz Baden-Württenberg zu Störungen vor. Der Großteil, so eine Sprecherin, aufgrund des Sturms. In Staig im Alb-Donau-Kreis ist am Morgen der Strom ausgefallen.

6.55 Uhr: Größere Straßen in der Region sind frei

Nach Angaben der Ulmer Polizei gibt es aktuell keine Einsätze auf den Bundesstraßen B10, B28, B311 oder B30.

Aktuelle Verkehrslage

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

6.36 Uhr: Bäume stürzen auf Reisebus

Zwischen Wain und Dietenheim sind zwei Bäume umgestürzt und haben einen Reisebus sowie mehrere Pkw eingeschlossen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Fahrzeuge waren nicht besetzt.

2.30 Uhr: Betrunkener Radfahrer stürzt auf Münsterplatz

Der vermeintlich erste Einsatz für die Rettungskräfte: Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm mitteilt, stürzte ein betrunkener Radfahrer auf dem Ulmer Münsterplatz. Dieser kam mit dem Gesicht auf dem Boden auf und verletzte sich dabei schwer. Inwiefern der starke Wind oder auch sein Alkoholkonsum ursächlich für den Sturz waren, ist fraglich.