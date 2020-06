Bisherige Berufsfachschule für Altenpflege ist nun Bildungszentrum für Pflegeberufe

Geisingen - Die bisherige Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe in Geisingen ist nunmehr Bildungszentrum für Pflegeberufe und hat zudem eine neue Leitung. Im September startet dann der erste Kurs mit der generalistischen Ausbildung. Hier werden alle bisherigen Ausbildungsgänge (Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege) zusammengefasst. Derzeit werden am Geisinger Bildungszentrum in vier Kursstufen 58 Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Altersgruppen ausgebildet.

Die neue generalistische Ausbildung erfolgt zentral für alle Bereiche der Pflege, von der Kinderkrankenpflege bis hin zu den Altenpflegern. Im Landkreis Tuttlingen gibt es nach wie vor drei Schulen, bisher zwei Altenpflegeschulen in Geisingen und Spaichingen sowie eine Krankenpflegeschule am Klinikum in Tuttlingen. Die Krankenpflegeschule des Klinikums wechselt für die theoretische Ausbildung in die Fritz Erler-Schule nach Tuttlingen. Die beiden bisherigen Altenpflegeschulen Geisingen und Spaichingen setzen sich mit der gesetzlichen Neuorientierung der Ausbildung für die Pflegeberufe auseinander.

Die Auszubildenden schließen einen Vertrag mit einem Träger der praktischen Ausbildung ab. Das kann ein Krankenhaus, ein ambulanter Pflegedienst wie beispielsweise eine Sozialstation, ein privater Pflegedienst oder ein Pflegeheim sein. In den ersten beiden Ausbildungsjahren findet die generalistische Ausbildung in Theorie und Praxis statt.

Die Praxis absolvieren die Kursteilnehmer in verschiedenen Einrichtungen, 2500 Stunden sind vorgeschrieben. Der Bereich Theorie umfasst 2100 Stunden.

Parallel dazu bietet das Bildungszentrum für Pflegeberufe in Geisingen noch einjährige Kurse für Altenpflegehelfer an, die 800 Stunden Praxis in Einrichtungen der Altenpflege sowie 700 Stunden Theorie umfassen. Weiter sieht das Bildungszentrum aber auch die Notwendigkeit, Personal des Geisinger Pflegeheimes als Träger zu schulen.

Zum ersten Mal in der 34-jährigen Geschichte der Fachschule leitet eine Doppelspitze die Schule, die sich den neuen Herausforderungen stellt. Dies sind Walter Hornung, der die organisatorische Leitung innehat, und Elisabeth Girard-Hecht, die für die fachliche Leitung zuständig ist. Beide sind noch in anderen Einrichtungen tätig und haben ihre neue Aufgabe mit einem reduzierten Stundenumfang zum 1. April begonnen.

Walter Hornung ist im Kreis Tuttlingen kein Unbekannter, er war Geschäftsführer des Berufsförderungszentrums in Möhringen sowie der Lebenshilfe in Tuttlingen. Elisabeth Girard-Hecht war unter anderem in Singen an der dortigen Fachschule als Dozentin tätig. „Wir sind sicher, dass wir uns der neuen Herausforderung der generalistischen Ausbildung stellen können“, so Girard-Hecht und Hornung. Denn im Bereich der Gesundheitspflege gebe es einen großer Bedarf an qualifizierten und engagierten Mitarbeitern. Die bisherige Leiterin der Geisinger Altenpflegeschule, Astrid Schmid, wechselte nach Tuttlingen zur Koordinierungsstelle des Landratsamtes.

Für das Bildungszentrum startet die generalistische Ausbildung am 1. September. Voraussetzung für eine Bewerbung ist ein mittlerer Bildungsabschluss oder ein Hauptschulabschluss mit einer abgeschlossenen zweijährigen Berufsausbildung oder einer einjährigen Assistenz- oder Helferausbildung in der Pflege. Zum 1. April beginnt außerdem ein Kurs zur Pflegehelferausbildung.