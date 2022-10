Bisher nur fossile Brennstoffe: So will Schura künftig Energie sparen

Beschlüsse zum Stromsparen

In der letzten Sitzung des Gemeinderates Trossingen wurde über konkete Stromsparmaßnahmen beraten. Einen Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung und damit auch einem Weihnachtsbaum hält Schuras Ortsvorsteher Wolfgang Schoch, der auch diesem Gremium angehört, für überzogen. „Ich habe stattdessen vorgeschlagen, die Straßenbeleuchtung entlang der Landstraße 429 zwischen 1 Uhr und 5 Uhr abzuschalten, weil in dieser Zeit kaum jemand zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist“, so Schoch. Ein Beschluss wurde aber noch nicht gefasst.