Bischof verleiht Rosa Jäger die Martinusmedaille

Bischof Gebhard Fürst hat am Sonntag Rosa Jäger aus der Kirchengemeinde St. Verena in Rot an der Rot mit der Martinusmedaille ausgezeichnet. Wie es in einer Meldung der Diözese heißt, bekamen insgesamt sechs Frauen und Männer aus der gesamten Diözese Rottenburg-Stuttgart mit der Martinusmedaille. Laut Meldung würdigte der Bischof mit der Auszeichnung das vorbildliche Engagement in Kirche und Gesellschaft der sechs Männer und Frauen.

„Unser Diözesanpatron ist vielen Menschen ein großes Vorbild“, sagte Bischof Fürst in seiner Laudatio. „Insbesondere, wenn es um den diakonischen Einsatz in unseren Gemeinden und über die Grenzen unserer Kirche hinaus geht, inspiriert er viele zum hingebungsvollen Dienst.“ Die Martinusmedaillen wurden aufgrund der Corona-Pandemie nicht in einem gesonderten Festakt, sondern im Rahmen des Pontifikalhochamts zum Patrozinium St. Martin am Sonntag im Rottenburger Dom verliehen.

Rosa Jäger aus der Kirchengemeinde St. Verena in Rot an der Rot war Mitglied im Kirchengemeinderat und übernahm vor rund 30 Jahren das Amt der Kommunionhelferin. Seit dem Jahr 2000 bringt sie jeden Monat die Hauskommunion zu den kranken und alten Menschen der Gemeinde. Zudem übernimmt sie weitere Besuchsdienste und feiert mit einem Team aus Ehrenamtlichen Wortgottesdienste. Als Lektorin, als Vorbeterin bei den Rosenkranzandachten und als Gestalterin der Kreuzwegandachten trägt sie das liturgische Leben in ihrer Gemeinde mit und engagiert sich für die Frauenwallfahrt und die Fußwallfahrt am Schmerzhaften Freitag nach Steinhausen.

Seit mehr als 30 Jahren organisiert sie zudem die Kleidersammlungen der „Aktion Hoffnung“. „Menschen wie Sie sind tragende Säulen des Glaubenslebens einer Gemeinde und machen durch ihre wertvollen Beiträge deutlich, wie Kirche an vielen Orten gestaltet werden kann“, würdigte der Bischof Jägers herausragendes Engagement der heute 80-Jährigen.

Die Martinusmedaille geht seit 1976 an besonders engagierte Persönlichkeiten in der Diözese.