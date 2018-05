Bischof Curry: „Liebe ist der einzige Weg“

Von Deutsche Presse-Agentur

Bei einer Abschlussfeier in Kempten haben Partygäste Polizisten bedroht. Außerdem wurde ein DJ niedergeschlagen.

Die Polizei räumte die Veranstaltung. Wie sie am Samstag mitteilte, waren zu der Feier einer Fach- und Berufsoberschule am Freitagabend zwischen 400 und 500 Leute gekommen. Weil die Feiern in der Vergangenheit immer wieder eskaliert waren, gab es schärfere Auflagen: Die jungen Menschen durften keinen harten Alkohol trinken, außerdem sollte die von der Polizei betreute Feier um Mitternacht zu Ende sein.