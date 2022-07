Birnauer Kantorei mit Mendelssohns „Lobgesang“ in der Basilika Birnau

Die Birnauer Kantorei bringt am Sonntag, 24. Juli, um 17 Uhr in der Basilika Birnau gemeinsam mit Solisten und der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz Felix Mendelssohn-Bartholdys „Lobgesang“ zur Aufführung. Dirigent Thomas Gropper hat wieder die Sopranistin Susanne Winter und den Tenor Christian Rathgeber eingeladen, in einem Duett zweier Frauenstimmen ist außerdem mit Irene Albrecht eine Sopranistin der Birnauer Kantorei zu hören. Das Konzert wird um 16 Uhr eingeleitet mit Auszügen aus Felix Mendelssohns Oratorium „Paulus“. Kartenvorverkauf bei allen Reservix-Stellen, online über pb.reservix.de, www.birnauer-kantorei.de . Restkarten sowie Karten für Schüler und Studenten zu zehn Euro gibt es an der Abendkasse.