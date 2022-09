Birnauer Kantorei mit Beethovens C-Dur-Messe

Die Birnauer Kantorei und ihr Dirigent Thomas Gropper bringen am Sonntag, 25. September, um 17 Uhr in der Basilika Birnau als letztes Konzert der Saison Ludwig van Beethovens Messe in C-Dur op. 86 zur Aufführung. Wie so vieles war dieses Konzert eigentlich zum Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 gedacht, kann aber erst jetzt stattfinden.

Beethoven komponierte die Messe im Jahr 1807 im Auftrag des Fürsten Nikolaus von Esterhazy, der alljährlich zum Namenstag seiner Gattin eine Messe bestellte. Sie folgt damit den letzten großen Messen von Joseph Haydn, Beethoven verschmilzt die symphonische Orchestersprache auf ganz individuelle Weise mit dem innigen Glaubensbekenntnis. Zur Birnauer Kantorei gesellt sich ein Solistenquartett mit Susanne Winter (Sopran), Josy Santos (Alt), Stephan Schlögl (Tenor) und Micha Matthäus (Bass), außerdem das Orchester L’arpa festante auf Originalinstrumenten. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit diesem Klangkörper vertieft Thomas Gropper außerdem mit der Interpretation der ersten Symphonie von Ludwig van Beethoven, die dieses Konzert eröffnet.

In diesem Konzert gedenkt die Birnauer Kantorei auch ihres langjährigen Förderers Michael Ungethüm, der vor wenigen Wochen verstorben ist. Konzertbeginn in der Basilika Birnau ist um 17 Uhr, um 16 Uhr gibt es eine Einführung durch den Dirigenten Thomas Gropper.