Biomusterregion Landkreis Ravensburg mit Mitmach-Konferenz

Woher kommen eigentlich unsere Lebensmittel und was heißt ökologische oder nachhaltige Erzeugung? Wie viel müssten Lebensmittel eigentlich kosten und wie sieht eine nachhaltige Ernährung aus? Diese und weitere Fragen werden laut einer Pressemitteilung am Sonntag, 20. März, im Rahmen der 2. Mitmach-Konferenz im Landkreis Ravensburg unter dem Titel „Gesunde Landwirtschaft – gesunde Erde – gesundes Leben: Dialog für alle“ geklärt. In der Online-Konferenz stehen ab 9.30 Uhr bis zirka 18 Uhr unterschiedliche Bereiche rund um das Thema „Bio“ und „Nachhaltigkeit“ im Mittelpunkt. Neben Impulsvorträgen sind insbesondere die Thementische ein Herzstück der Mitmach-Konferenz. Hier werden Projekte der Region vorgestellt und mit allen Interessierten weiterentwickelt. Daneben gibt es auf dem „Marktplatz der Möglichkeiten“ im virtuellen Raum in 3D regionale Projekte und Initiativen zu entdecken, heißt es in der Mitteilng weiter.

Den Auftakt zur Konferenz bildet eine Filmvorführung am Samstag, 19. März, ab 15 Uhr. Der Film „Unser Boden – unser Erbe“ wird mit anschließendem Podiumsgespräch in der Zehntscheuer des Bauernhaus-gezeigt. Auch online wird es abends für Interessierte die Möglichkeit geben, den Film zu sehen. Die Anmeldung für beide Formate erfolgt unter www.biomusterregionen-bw.de/ravensburg. Das Bauernhaus-Museum bietet am 20. März einen Markt mit regionalen Produkten, ein Programm aus interaktiven Führungen zur Kulturlandschaft Oberschwabens und Mitmach-Angebote für Groß und Klein an.