Bio-Zertifizierung für mehrere Einrichtungen

Nach zwei Jahren Projektlaufzeit hat das Projekt „Bio in der Gemeinschaftsverpflegung in Bio-Musterregionen“ seinen erfolgreichen Abschluss gefunden. 37 Einrichtungen aus acht Bio-Musterregionen in Baden-Württemberg erreichten das Ziel, eine nachhaltige, gesunde und leckere Verpflegung umzusetzen.

Ein Blick in die Küchen verrät, was das heißt: Die Kantinen, Mensen und Caterer entschieden sich für eine Bio-Zertifizierung, viele setzen das Ziel von 30 Prozent Bio-Lebensmitteln in ihren Speisen schon um. Zusätzlich erreichte die Mehrheit die Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), die für eine ausgewogene Ernährung in angenehmer Essatmosphäre steht.

Der baden-württembergische Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, bedankte sich bei der Übergabe der Zertifikate im Großen Saal des Innenministeriums in Stuttgart für das Engagement der Teilnehmer. „Ich freue mich, dass sich so viele Betriebe in Baden-Württemberg entschieden haben, auf Bio umzustellen. Unser Ziel ist es, den Anteil an regionalem Bio deutlich zu steigern, dem kommen wir so einen deutlichen Schritt näher. Wenn Bio, dann regional.“

Auch Kiran Virmani, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, honorierte die Leistung der Kantinenleitungen, der Köchinnen und Köche und der Betriebsleitungen: „Sie haben sich in besonders schweren Zeiten auf den Weg gemacht. Sie schwimmen gegen den Strom und haben sich trotzdem oder gerade deshalb einer gesunden und nachhaltigen Versorgung verschrieben.“

Aus den Bio-Musterregionen Biberach und Ravensburg schlossen vier Einrichtungen die Bio-Zertifizierung und drei Einrichtungen die DGE-Zertifizierung ab. Mit dem Christlichen Jugenddorfwerk im Zimmerer-Ausbildungszentrum Biberach, der Liebherr-Kantine in Kirchdorf, der St.-Elisabeth-Stiftung in Heggbach und der Stiftung KBZO in Weingarten gibt es in den zwei Regionen herausragende Beispiele dafür, wie die Umsetzung von mehr regionalen ökologischen Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung gelingt. Die Einrichtungen, die die Zertifizierungen bis zur Abschlussveranstaltung noch nicht erreicht hatten, werden auch weiter auf ihrem Weg begleitet.

In Coaching-Einheiten, beim regionalen Zusammenkommen der Küchenleitungen und bei einem Treffen von Händlern, Verarbeitern und Projektteilnehmenden wurde zudem das lokale Netzwerk weiter gestärkt und aufgebaut. Auch die Regionalmanagerinnen Katharina Eckel und Hilde Straub aus Ravensburg und Biberach zogen ein positives Fazit: „Wir freuen uns sehr, dass es in unseren Regionen so engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt, die sich gemeinsam mit uns auf den Weg zu mehr Bio in ihren Küchen gemacht haben.“