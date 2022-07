Bio-Produkte und Preissteigerungen

Leutkirch (sz) - Um die Auswirkungen von Preissteigerung auf Bio-Produkte geht es am Donnerstag, 7. Juli, um 20 Uhr beim Leutkircher Nachhaltigkeits-Forums in der Malztenne der Brauerei Härle. Unter dem Titel „Inflation – können wir uns BIO überhaupt noch leisten oder jetzt erst recht?“ wird aus drei Perspektiven über die Zukunft der Ernährung diskutiert. Dabei soll es um die Frage gehen: Welche Rolle spielt der Krieg in der Ukraine bei der Preissteigerung von Nahrungsmitteln, welche der Klimawandel? Es sollen auch Antworten auf die Preisentwicklung gefunden werden und darauf, wie gute Nahrungsmittel erschwinglich bleiben können und die Umwelt nicht auf der Strecke bleibt.

Zu Wort kommen der Präsident von Bioland, Jan Plagge, der Vorsitzende des Bauernverbands Allgäu-Oberschwaben Franz Schönberger und Raimund Haser, Mitglied des Landtags Baden-Württemberg. Durch den Abend führt Peter Aulmann von der elobau Stiftung. Anmeldung erfolgt über www.lena-forum.de.