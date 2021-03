Bio-Musterregion Ravensburg setzt auf „Gschenkle“ aus der Heimat

Bunte Eier, Schokohasen und andere Naschereien liegen bald wieder in den Osternestern. Doch nur wenige wissen, woher eigentlich die Eier kommen, wie die Hühner gehalten wurden oder der Kakao für die Schokolade angebaut wurde. Die Bio-Musterregion Ravensburg setzt sich für die regionale Bio-Landwirtschaft im Landkreis und den angrenzenden Gemeinden Meckenbeuren, Tettnang und Neukirch ein. Im Zuge dessen hat sie das Projekt „Bio-Gschenkle – biologisch, regional, nachhaltig Genuss verschenken“ ins Leben gerufen.

Wie das Landratsamt mitteilt, beteiligen sich 14 Bio-Höfe und Naturkostläden. Sie erstellen Bio-Nester für Ostern oder auch ein Geschenk zu jedem anderen Anlass mit Bio-Produkten aus der Region und angrenzenden Bio-Muster- und Öko-Modellregionen (Biberach, Bodensee, Oberallgäu-Kempten). Diese würden einen Beitrag zur Unterstützung der regionalen Bio-Landwirtschaft und handwerklichen Verarbeitungsunternehmen leisten, die für die Ernährungssouveränität im Landkreis unerlässlich seien.

Hühner werden in mobilen Hühnerställen gehalten

Die Bioland-Eier vom Sonnenhof in Bad Waldsee oder dem Biohof Vetter in Baienfurt schmücken das traditionelle Öko-Neschtle. Die Hühner werden hier in mobilen Hühnerställen gehalten, erhalten Auslauf und Bio-Futter, dessen Produktion die Böden nicht durch Überdüngung und die Umwelt nicht durch chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel belastet.

Edwin Bertrand stellt neben Honig auch Apfel-Honig-Balsamessig, Honig-Birnen-Likör und verschiedene Lippenpflegeprodukte in seiner Urbach-Imkerei in Bad Waldsee her. Er arbeitet eng mit Familie Hepp vom Sonnenhof und Familie Metzler von Hof Poppenhaus in Wolfegg zusammen und verpackt in seinen „Bio-Gschenkle“ auch deren Eier und Getreideprodukte wie Mehle und Nudeln.

Handwerkliche Herstellung von Bio-Essigprodukten

Weitere Balsamessige wie auch Öle gibt es bei der Adrian Manufaktur in Waldburg. Das Tochterunternehmen der Firma „Vom Fass“ hat sich auf die handwerkliche Herstellung von Bio-Essigprodukten spezialisiert und bezieht etwa die Äpfel von Bio-Streuobstwiesen der Region. Verschiedenste Getreideprodukte gibt es beim Biohof Sigg in Bad Wurzach und Hof Poppenhaus in Wolfegg im Neschtle. Beide Familien haben ihr Herz insbesondere an den Dinkel verschenkt.

Familie Metzler hält zudem eine Milchviehherde zur Bio-Milch-Produktion. Familie Abler hat neben den Getreideprodukten von Barbara Sigg viele eigene Spezialitäten im Angebot, wie verschiedene Sirupe, Marmeladen, Essige, Kekse, Müslis und Pestos. Angela Abler-Heilig stellt ihre Produkte alle selbst her. Das Obst und Gemüse, sowie die Kräuter, die verarbeitet werden, stammen aus ihrem Bio-Anbau am Hof, den sie nach den Prinzipien der Permakultur betreibt. Eine weitere Besonderheit findet sich auf dem Knolpershof in Neuravensburg, wo es eine Bio-Rarität gibt: Bio-Gin aus der eigenen Brennerei. Daneben gibt es eigens hergestellte Nudeln, Salatdressing und Apfelessig.

Bio-Gschenkle auch bei verschiedenen Naturkostläden

Neben den Verkaufsstellen direkt bei den Erzeugern, gibt es die Bio-Gschenkle auch bei verschiedenen Naturkostläden der Region zu kaufen. Hier kann meist aus einem vielfältigen, regionalen Bio-Sortiment ein Neschtle zusammengestellt werden. In Ravensburg stellen Alnatura und der Viktualienmarkt das Geschenk der Wahl zusammen.

In Leutkirch findet sich das passende Geschenk im Dorfladen der Allgäuer Genussmanufaktur in Urlau und in Meckenbeuren beim Liebenauer Landleben. Das Naturwerk Samhof in Wolfegg wird von Familie Speidler geführt und verkauft neben verschiedensten Bio-Produkten auch die „Bio-Gschenkle“. Die Bäckerei Maier in Horgenzell bietet einen Bio-Frühstückskorb an.