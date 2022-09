Bio-Musterregion Kreis Biberach beteiligt an Öko-Aktionswochen

Kreis Biberach (sz) - Was unterscheidet den ökologischen Landbau eigentlich von der konventionellen Landwirtschaft? Was machen die Bio-Landwirtinnen und -Landwirte im Alltag konkret anders? Was heißt „Bio“ bei der Verarbeitung? Wie ernähren wir uns in Zukunft? Welche Rolle spielt der Ökolandbau beim Klimaschutz, in Sachen Biodiversität und in der Zukunft? Geht Bio für alle, immer und überall? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, koordiniert das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) mit den Verbänden des ökologischen Landbaus und den Landwirtschaftsverbänden Baden-Württemberg die „Öko-Aktionswochen Baden-Württemberg“, die vom 19. September bis zum 30. Oktober stattfinden. Dies teilt der Landkreis Biberach mit.

Bio-Erzeugerbetriebe und Akteure aus Verarbeitung, Handel und Gastronomie sowie viele weitere spannende Partner des Ökolandbaus in Baden-Württemberg bieten eine Vielzahl an Veranstaltungen und Aktionen, um Bio für Jung und Alt mit allen Sinnen erlebbar zu machen.

In der Bio-Musterregion Biberach finden beispielsweise Hofbesichtigungen mit Käseproben auf dem Ziegenhof Makary in Unteropfingen am Samstag, 24. September, sowie am Samstag, 22. Oktober, und der Oberschwäbische Bio-Markt in Ochsenhausen am Samstag, 8. Oktober, statt. Alle Informationen und den Veranstaltungskalender gibt es unter www.öko-aktionswochen-bw.de

Der ökologische Landbau sei in Baden-Württemberg traditionsreich und vielfältig verwurzelt, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Nicht nur in Krisenzeiten zeigt sich sein hoher Stellenwert für eine stabile und sichere Versorgung der Region mit Nahrungsmitteln. Bis zum Jahr 2030 will das Land im Rahmen des Bio-Aktionsplans 30 bis 40 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Baden-Württemberg ökologisch bewirtschaften.