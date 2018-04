„Bindung enorm wichtig für die Persönlichkeit eines Babys“

Lindau - Seine ersten Kontakte zu den Lindauer Psychotherapiewochen hat Karl Heinz Brisch schon als Student geknüpft. Heute ist der Facharzt für Kinderpsychiatrie und -psychotherapie ein anerkannter Fachmann, der seinen Forschungsschwerpunkt auf die frühe Eltern-Kind-Bindung gelegt hat. Seine Vorträge dazu gehören inzwischen fest zum Rahmenprogramm der Psychotherapiewochen. Wenn er am Mittwoch, 18. April, im Stadttheater über „Kinder brauchen frühe Bindung“ spricht, dann hofft er vor allem auf den Besuch von möglichst vielen jungen Eltern. LZ-Redakteurin Evi Eck-Gedler hat mit dem Mediziner über sein Schwerpunktthema Bindung gesprochen.

Dr. Brisch, wie sind Sie dazu gekommen, sich so intensiv mit dem Thema Bindung zu beschäftigen?

Bei meiner Arbeit in der Kinderklinik in Ulm Anfang der 90er Jahre habe ich mehrfach Eltern erlebt, für die es nach einer Frühgeburt sehr schwierig gewesen ist, eine Beziehung zu ihrem Baby aufzubauen. Sie hatten Angst, ihr teilweise sogar noch beatmetes Baby aus dem Brutkasten in den Arm gelegt zu bekommen. Sie hatten Angst, dass das Kind doch stirbt, dass es emotional für sie noch schwieriger wird, wenn sie zuvor noch eine Bindung zu ihm aufbauen. Teilweise befanden sich diese Eltern schon in einer Art vorgezogener Trauer. Später wurde mir klar: Es gibt bestimmte Verhaltensweisen bei Kindern, die auf frühen Störungen ihrer Bindungsentwicklung beruhen.

In Lindau beschäftigen Sie sich dieses Mal speziell mit früher Bindung – wieso ist die in Ihren Augen so wichtig?

Ein Säugling hat bei seiner Geburt noch keine Bindung zu einer Bindungsperson. Wo für ihn die Reise hingeht, das entscheidet sich mit seinen Bezugspersonen, ob das nun die Eltern sind oder auch Erzieher. Diese Beziehungen müssen in den ersten drei Lebensjahren sehr feinfühlig gepflegt werden, denn sie prägen die neuronalen Netzwerke: Ein Kind kommt mit Milliarden Nervenzellen zur Welt, aber nur ein Teil davon ist bei der Geburt schon vernetzt, während die allermeisten Netzwerke erst durch Umwelt- und Beziehungserfahrungen geprägt werden.

Wie kann man diese Bindung erreichen?

In seinen ersten Lebensmonaten kann ein Kind nur weinen, um seinen Stress auszudrücken. Eltern müssen also herausrätseln und lernen, ob ihr Baby Hunger hat, Schmerzen oder Angst, wenn es weint. Sie stillen es dann, oder sie nehmen es auf den Arm und trösten es. Schon das hilft einem Kind beim Aufbau einer sicheren Bindung. Viele Eltern brauchen dazu heute leider schon Hilfe – für Babys gibt es aber keine Gebrauchsanweisung. Vor zehn Jahren habe ich deshalb im Rahmen meiner Forschung das Programm „SAFE – Sichere Ausbildung für Eltern“ entwickelt: Es ist ein Trainingsprogramm für werdende Eltern, das helfen will, eine sichere Bindung zwischen Eltern und Kindern zu entwickeln. Wenn Kinder frühzeitig positive Bindungserfahrungen haben, dann kann zum Beispiel schon ein Dreijähriges so viel Empathie entwickelt haben, dass es ein Jüngeres trösten kann.

Und wenn diese Bindungsentwicklung nicht so gut funktioniert – welche Konsequenzen hat das für das Kind?

Das ist leider häufiger der Fall, als man sich vorstellt. Denn in den Grundschulen ist heute bereits rund jedes sechste Kind so auffällig, dass es eigentlich eine kinderpsychotherapeutische Behandlung gebrauchen könnte. Stattdessen erhält es in den meisten Fällen nur Medikamente. Das ist dramatisch. Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus – dann schauen Sie doch auch, dass dieses ein sicheres Fundament hat. Wenn Kinder in ihren ersten Jahren keine Bindung erfahren, dann fehlt ihnen das Fundament. Bindung ist enorm wichtig für die Entwicklung der Persönlichkeit eines Babys. Die Folgen sind dann unter Umständen spätere Heimaufenthalte und Psychotherapie, die gigantisch teuer sind.

Viele Familien brauchen schon sehr früh einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs, weil beide Eltern berufstätig sind. Schadet es dann der Bindungsfähigkeit eines Kindes, wenn die Eltern es dann in eine Krippe geben?

Es gibt in Deutschland das Recht auf einen Krippenplatz, aber die Bedingungen dort sind meistens schlecht. Wir müssen die Qualität erhöhen, die Krippen brauchen vor allem mehr Personal: Eine Erzieherin sollte maximal drei Ein- bis Zweijährige betreuen. Kleinkinder können durchaus eine Bindung zu mehreren Personen entwickeln, das muss nicht exklusiv nur die Mutter sein. Wenn aber eine Erzieherin sechs bis sieben kleine Kinder versorgen muss, dann bleibt für den individuellen Bindungsaufbau kaum oder keine Zeit übrig.

Aber deutlich mehr Personal würde Krippen sehr teuer machen, das könnten sich viele Familien nicht leisten. Und schon jetzt mangelt es Kitas oft an Fachkräften: Woher sollen Personal und Geld bekommen?

Die Arbeit mit Kindern zwischen Geburt und drei Jahren ist die kostbarste, wichtigste Zeit. Wir müssen einfach die Gehaltsstrukturen umdrehen: Erzieher sollten mehr verdienen als ein Lehrer im Gymnasium, denn die Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern ist emotional die belastenste und von der Bedeutung der Entwicklung absolut entscheidend für den weiteren Lebensweg der Kinder. Dann gibt es auch mehr Interesse am Erzieher-Beruf. Und die Finanzierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – das muss der Staat finanzieren, nicht die einzelne Familie. Wenn die frühkindliche Betreuung nicht gut läuft, dann wird das später richtig teuer. Der Nobelpreisträger James Heckman hat errechnet, dass ein Dollar, der in frühe Hilfen fließt, der Gesellschaft später eine acht- bis fünfzehnfache Rendite bringt. Deutschland gibt aber für Bildung weniger aus als der Durchschnitt der reichen Industrieländer. Wir könnten es besser machen, das Geld ist da.

Sie halten Ihren Vortrag „Kinder brauchen frühe Bindung“ im Rahmen der Psychotherapiewochen. Ist der hauptsächlich für Fachpublikum gedacht oder auch für ganz normale Eltern?

Ich freue mich, wenn möglichst viele Eltern kommen, gerne mit ihren Kleinen. Denn sie betrifft das Thema am meisten.