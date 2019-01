Binder wird neuer Trainer in Pfohren

Von Deutsche Presse-Agentur

Safer Sex sieht anders aus: Hinter dem Steuer eines Autos und während der Fahrt sollen ein 70-Jähriger und eine 34-Jährige in Duisburg Geschlechtsverkehr gehabt haben. Dabei krachte ihr Wagen an einer Kreuzung, an der die Ampeln ausgefallen waren, mit einem anderen Auto zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Unfallaufnahme am späten Samstagnachmittag stieß die Polizei dann auf die bemerkenswerten Umstände.

Das Lenken, Schalten und Treten der Pedale habe man sich geteilt.