Binder stichelt: Me sott es oifach trage könne

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt.

Früher war des richtig schee:

Sommer, Sonne, Eiscafé.

Im „Italia“ drin sitze,

Cassata und au fascht it schwitze.

Leut gugge, wie sie elegant

auf de Uferstraß‘ sind g‘rannt.

Heut hat es zwar en höh’re Preis,

’s gibt immer no a guetes Eis.

Bloß, was an dir vorbeiflaniert,

dir it so richtig imponiert.

Als wottet sie Reklame geh‘n,

wie ‘s Roifemännle von Mich’lin,

Dame mit 200 Pfond

in Leggins rumspaziere dont.

Männer mit dem Schicksal had‘ret,

wenn ihre Füß`sind krampfgead‘ret.

Doch warum bloß, und da bin i oige,

mueß me des glei weltweit zoige?

Will me leicht geschürzt rumrenne,

sott me ‘s halt au trage könne.

A paar, der Ei’druck richtig is,

kommet scheint‘s vom Homeoffice.

Manche wäret viel, viel schöner

in Klamotte vom Container.

Und viele zoiget scho am Tag,

was me au nachts it sehe mag.

Bei so was schmeckt des Eis oim it;

ob Cassata, ob Banana-Split.

Es sott, I moin, dass Zeit es wär,

für d‘ Uferstraß en Dresscode her!