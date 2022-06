Billy Talent kommen in die Big Box nach Kempten

Sechs lange Jahre mussten die Fans von Kanadas erfolgreichstem Punk- und AlternativeRock-Export auf neues Material warten. Doch seit Veröffentlichung des sechsten Billy Talent Albums „Crisis of Faith“ Anfang des Jahres überschlagen sich die Ereignisse: Die Platte kletterte in Deutschland und Kanada sofort an die Spitze der Charts; die drei Singles „Reckless Paradise“, „I Beg to Differ (This Will Get Better)“ und „End of Me” stiegen bis auf Platz 1 der deutschen und kanadischen Airplay-Charts und wurden bereits vor Erscheinen des Albums über 50 Millionen Mal gestreamt. Nun wurden auch weltweite Konzertdaten angekündigt, darunter ein zwölf Shows in Deutschland zwischen Mitte November und Mitte Dezember.Billy Talent sind zwar nicht allein, aber doch federführend verantwortlich für den globalen Siegeszug des Punk-Revivals Anfang des Jahrtausends. Dabei wollten die vier High School-Kumpels Benjamin Kowalewicz (Vocals), Ian D'Sa (Gitarre), Jonathan Gallant (Bass) und Aaron Solowoniuk, als sie 1993 den Billy TalentVorläufer Pezz gründeten, eigentlich nur „ihre“ Musik zwischen Foo Fighters und Refused, Buzzcocks und The Offspring machen, die ihnen damals im Radio fehlte. Während Pezz noch leicht unentschlossen zwischen Punk und Prog-Rock changierte, fanden die Vier nach der Umbenennung in Billy Talent 1999 ihr stilistisches Zuhause zwischen melodieverliebtem Punk, wütendem Post-Hardcore und druckvollem Alternative-Rock. Dabei setzte gleich die erste, 2003 veröffentlichte Single auch inhaltlich den Standard für alles, was in den kommenden zwei Jahrzehnten folgen sollte: „Try Honesty“ („Versuch’s mit Ehrlichkeit“).

Das schlicht „Billy Talent“ betitelte Debüt überzeugte jenseits aller Genres, Szenen und persönlichen Vorlieben und fand sich in Jahresbestenlisten von Magazinen und Radios wieder. Was der Band nicht nur zu einer rasant wachsenden, sondern auch selten heterogenen Fanbasis verhalf, die sie innerhalb weniger Jahre vom Newcomer auf die Headliner-Positionen der größten internationalen Rockfestivals katapultierte.

Nach Abschluss ihrer ersten Albumtrilogie mit „Billy Talent III“ (2009) öffneten sie sich Billy Talent mit „Dead Silence“ (2012), „Afraid of Heights“ (2016) und dem aktuellen „Crisis of Faith“ auch zugänglicheren, klassischen Rock-Elementen, die Gitarrist Ian D’Sa stets im bandeigenen Studio in Toronto aufnimmt und produziert. An Intensität und handwerklicher Überzeugungskraft haben sie dabei aber nur dazu gewonnen. Eine Intensität, der Schlagzeuger Aaron Solowoniuk vor sechs Jahren Tribut zollen musste: Zwar gehört er weiterhin zum festen Line-Up der Band; seine MSErkrankung machte es ihm jedoch unmöglich, ihrer überbordenden Energie dauerhaft gerecht zu werden, weshalb er sich bei Aufnahmen und Konzerten von guten Band-Freunden vertreten lässt.

Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU und bei der Schwäbischen Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Telefon 0751/ 295 55777erhältlich.