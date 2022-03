Bildungszentrum bekommt Verstärkung

Kressbronn (sz) - Irem Sivri und Renate Renz sind seit Dezember beziehungsweise Januar die zwei neuen Mitarbeiterinnen in der Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung am Bildungszentrum Parkschule. Sie treten die Nachfolge von Frau Engelhardt und Frau Sönnichsen an, die, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, Ende des vergangenen Jahres beide in den wohlverdienten Ruhestand gegangen sind.

Irem Sivri ist für die Betreuung am Bildungszentrum zuständig. Neben der Frühbetreuung ist sie in der Nachmittagsbetreuung im Einsatz. Sie hat Lehramt studiert und in der Schülernachhilfe in Friedrichshafen gearbeitet, dabei konnte sie viele Erfahrungen sammeln. Zudem ist sie als pädagogische Assistentin in der Parkschule im Einsatz. Renate Renz ist seit Anfang Januar dabei und in der Mittagskernzeitbetreuung für die Kinder da. Für sie war der Start „ein Neubeginn und trotzdem irgendwie vertraut, fast ein bisschen wie heimkommen“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Renz hat bereits zehn Jahre in der Betreuung an einer kleinen ländlichen Grundschule in Tettnang gearbeitet und kehrt nach einem beruflichen Wechsel wieder in die Betreuung zurück. Beide freuen sich auf die neue Herausforderung, auch wenn die Zeit mit Corona turbulent ist.

„In den letzten Wochen haben wir als Team mit unseren ehrenamtlichen Helfern schon eine ganze Menge geschafft: Wir haben die pädagogischen Räume umgestaltet, unsere Ziele festgelegt und den Tagesablauf neu strukturiert.“ Gemeinsam mit den Kindern möchten Sivri und Renz ihre Ideen - etwa gemeinsam Rezepte ausprobieren, kleine Kunstwerke aus Pappmaché und Gipsbinden gestalten, filzen oder mit den Jungs auch mal Speck- und Ytongsteine bearbeiten - umsetzen. Besonders wichtig ist ihnen eine gute Hausaufgabenbetreuung.

Die Gemeinde Kressbronn freut sich, dass sie zwei so engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen für die Betreuung am Bildungszentrum Parkschule gefunden hat und wünscht beiden einen guten Start und gutes Gelingen.