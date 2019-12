Bildungswesen im digitalen Wandel

Weingarten (sz) - Durch den digitalen Wandel steht auch das Bildungswesen vor neuen Herausforderungen, schreibt die Pädagogische Hochschule Weingarten (PH) in einer Mitteilung. Zum einen wirke sich die Digitalisierung auf Inhalte und Kompetenzen aus, die vermittelt werden sollen, zum anderen hätten sich auch die Erwartungen der Lernenden verändert, gibt Monica Bravo Granström, Geschäftsführerin der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung (AWW) der PH, zu bedenken. „Die Lehre muss auf diese Anforderungen reagieren, indem neue digitale Lehr- und Lernformen Anwendung finden“, sagte sie.

Die AWW bietet, wie es weiter heißt, als zentrale Einrichtung der PH seit 2014 berufsbegleitende Weiterbildungskurse an. Das in der AWW verankerte Projekt „International Teaching“ diene zum Aufbau eines Master-Studiengangs in der Erwachsenenbildung und die Erfahrungen aus dem Projekt bildeten eine Grundlage für die Digitalisierungsstrategie der Hochschule. „Wir haben die Chance, neue Formen der berufsbegleitenden weiterbildenden Studienangebote zu entwickeln, zu erproben und standardisieren zu können“, sagt Digital Transformation Managerin Jule Pallasch.

Wie erfolgreich dies gelinge, würde der erste Zertifikatskurs zeigen: „Experte für interkulturelle Lern- und Bildungsprozesse“. Die Rückmeldungen der Kursteilnehmerseien durchweg positiv. Das Format biete räumliche sowie zeitliche Flexibilität und ermögliche berufsbegleitend eine individuelle Lernplanung. Das Kurskonzept und die Kursdauer von zwei Semestern seien stimmig – ebenso die synchronen Online-Lehrveranstaltungen und die asynchronen Selbstlernaufgaben, so die einhellige Meinung. Die fünfköpfige Gruppe sei altersmäßig und aufgrund unterschiedlicher Bildungs- und Berufshintergründe sehr heterogen gewesen. Die Teilnehmenden lernten demnach, wie interkulturelle Kompetenzen aufgebaut werden können oder auch wie interkulturelle Kommunikation medienbasiert gestaltet werden kann. Kursteilnehmer Theodor Pindl, Intendant bei Wirk Raum Kirche im schweizerischen St. Gallen, habe habe zwar schon viel Erfahrung mitgebracht aber „der Kurs hat mir gezeigt, wie lebenslanges Lernen die persönliche und berufliche Weiterentwicklung fördert“, sagte er. Teilnehmerin Silke Paust, freiberufliche Dozentin für verschiedene Sprachen mit Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache, hatte anfänglich Vorbehalte gegen das Konzept des Blended Learning. Doch die räumliche und zeitliche Lern-Flexibilität hätten sie überzeugt, meinte sie laut PH-Mitteilung.