Bildungsnetzwerk bringt Schülern technische Berufe nahe

„Deine Zukunft, deine Wahl“ – mit diesem Slogan eröffnen die Coachs des Bildungsnetzes Coaching4future ihre Vorträge über sogenannte MINT-Werdegänge an Schulen in Baden-Württemberg. MINT, das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, und soll den Schülern zeigen, dass es nicht einen geradlinigen Weg, sondern viele Perspektiven gibt und dass es sich lohnt, über den eigenen Tellerrand zu schauen.

Am Dienstag hielten die Diplom-Geografin Dr. Janine Kettering und der Diplom-Ingenieur der Biotechnologie Christian Walczuck einen lebendigen Vortrag für die Zehntklässler des Wieland-Gymnasiums rund um die Themen „Was kommt nach der Schule?“ und „Wie vielfältig ist der Bereich MINT?“

„Es geht darum, eure Stärken zu erkennen, eure Interessen zu verfolgen, Erfahrungen zu sammeln, dann Entscheidungen zu treffen, Netzwerke aufzubauen und schließlich die eigene Karriere zu planen“, erklärt der 26-jährige Christian Walczuck den Schülern. Interesse ist das Stichwort, das sich wie ein roter Faden durch den Vortrag zieht. Menschen helfen, die Welt retten, Lifestyle erleben oder einfach nur wohnen und arbeiten – wofür interessieren sich junge Menschen heutzutage? Und wie können schulische Interessen oder Neigungen in Zukunftsvisionen münden? Ein Film zeigt, was den Alltag von Schülern ausmacht: Handys, PC-Spiele, Schuhe, Mode, Fußball, Reisen. Jeder dieser Bereiche hat auch etwas mit den MINT-Fächern zu tun, wie die Coachs zeigen. „Menschen zu helfen hat beispielsweise nicht nur etwas mit Pflegeberufen zu tun“, sagt die 29-jährige Janina Kettering.

Ein gutes Beispiel liefert ein weiterer Film. „Oscar Pistorius ist der erste Sportler mit Prothesen, der an Wettkämpfen teilnehmen konnte und auch bei den Paralympics zu sehen war“, erklärt sie. „Die Prothesen, die ihm das ermöglichen, sind ein technisches Wunderwerk.“ Nanotherapien mit flüssigem Eisen können bei der Krebsbekämpfung helfen, Brunnen in Entwicklungsländern sind lebensrettend, auch für Windeln muss erst die richtige Entwicklung entdeckt werden, so Kettering. Auslandserfahrung sei dabei immer gewünscht.

„Auch in der Modebranche und im Sport kommt Technologie zum Einsatz“, erklären Walczuck und Kettering. T-Shirts mit LED-Lampen, Hochgeschwindigkeitskameras und Magnetfelder an den Fußballtoren zur Kontrolle, ob der Ball wirklich im Tor war, Elektroautos – das alles sei mit Ausbildungen und Studiengängen im MINT-Bereich möglich.

„Es ist wichtig, dass ihr für das, was ihr machen wollt, brennt“, wendet sich Walczuck an die Zehntklässler. „Die Noten sind zweitrangig.“ Kettering betont, dass das Berufsfeld Ingenieur zwar als Männerdomäne abgetan sei, jedoch Frauen genauso gefördert und gebraucht würden wie Männer. Physik, Mechatronik, Medizintechnik, Mikrotechnologie, Textiltechnik, Pharmakant oder Biochemie – es gebe unzählige Bereiche, in denen man einsteigen könne.

„Mir gefallen viele Bereiche wie Grafikdesign und Medizin“, sagt die 16-jährige Annelie Plachetka, als sie nach dem Vortrag die mitgebrachten Exponate wie eine 3D-Brille begutachtet. „Nach dem Vortrag könnte ich mir aber auch vorstellen, einen der hier genannten Berufe zu ergreifen. Technik in der Kosmetik fand ich besonders interessant.“ Dass die Berufsfelder in der Technikbranche so vielfältig sind, hätte sie vor der Präsentation nicht gedacht. (lw)