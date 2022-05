Bildungsmesse in Präsenz mit vielen Ausstellern

Ravensburg (sz) - 107 Aussteller geben in der Oberschwabenhalle am 24. und 25. Mai Einblicke in verschiedene Berufsfelder und informieren über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Region. Ein Wegeleitsystem berücksichtigt die aktuellen Corona-Abstandsregeln. Interessierte erhalten wertvolle Tipps für den Einstieg ins Berufsleben und können persönliche Kontakte knüpfen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Auch wer Fragen rund um die Rückkehr ins Berufsleben oder die berufliche Qualifizierung hat, findet hier Ansprechpartner. Der Kontakt zu den Besucherinnen und Besuchern soll dabei so einfach und unkompliziert wie möglich sein. Vor Ort sind auch die fünf Beruflichen Schulen des Landkreises Ravensburg. Sie geben Auskunft über Lehrinhalte, Unterrichtsablauf und Bildungsabschlüsse. Auch Abiturientinnen und Abiturienten kommen bei der Bildungsmesse auf ihre Kosten: Unternehmen zeigen ihre Ausbildungsangebote im Rahmen eines Dualen Studiums, Hochschulen stellen ihre Studienmöglichkeiten vor, Beraterinnen und Berater helfen bei der richtigen Auswahl der Studienfächer oder geben Tipps für Bewerbungen an Unis und Hochschulen. Darüber hinaus gibt es Informationen über berufsvorbereitende Bildungsangebote oder Programme zum Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr. Die Bildungsmesse ist am Dienstag, 24. Mai und Mittwoch, 25. Mai, in der Oberschwabenhalle Ravensburg jeweils von 8 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter www.bildungsmesse-rv.com