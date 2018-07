Bildungshaus: Konzept soll flexibel bleiben

Ab dem kommenden Schuljahr soll in Jagstzell das Bildungshaus vor allem für Kindergarten- und Grundschulkinder seinen Betrieb aufnehmen. Was genau kommen wird, das will eine Gruppe aus Eltern, Lehrern, Kindergärtnerinnen und Verwaltung erarbeiten.

Von unserem Redakteur David Oliver Betz

Eines vorneweg: Das Bildungshaus ist kein Gebäude, sondern ein Projekt. Es gibt, so Bürgermeister Raimund Müller, verschiedene Räumlichkeiten, in denen die Kinder und Jugendliche betreut werden können. Doch die Säule Betreuung ist nur eine von dreien. Bildung und Erziehung heißen die beiden anderen. „Wie genau wir das umsetzen, das wird ein Gespräch mit Eltern, Lehrer, Kindergarten und der Gemeinde klären“, so Müller. Wichtig sei nun erst einmal, herauszufinden, für was es einen Bedarf gibt und wie man den dann abdecken könne.

Laut Müller solle das dann erarbeitete Konzept jedoch nicht in Stein gemeißelt sein. Im Gegenteil: „Es soll im Fluss bleiben und immer wieder so angepasst werden, dass es auch dem tatsächlichen Bedarf entspricht“, so der Bürgermeister. Er könne sich vorstellen, dass die Themen Sport, kreatives Arbeiten oder Hauswirtschaft umgesetzt werden können. „Wie das geschieht, darüber sprechen wir dann am 9. Juni“, so der Schultes.

Auf erster Version aufbauen

Zunächst soll der Schwerpunkt bei Kindergartenkindern und Grundschülern liegen. „Aber wenn auch die älteren Schüler Betreuung brauchen, dann werden wir auch da überlegen, ob und wie wir das umsetzen können“, sagt Müller. Fest steht jedoch, dass zum Schuljahresbeginn das erste Paket geschnürt sein wird. Auf dieser ersten Version des Bildungshauses wird dann aufgebaut, sagt Müller.

Jagstzell ist bereits Pilotgemeinde des Projektes „Schulreifes Kind“. Das heißt, die Kindergartenkinder werden durch Besuche der Lehrer im Kindergarten und der Kinder in der Schule auf ihr späteres Schulleben vorbereitet. Da füge sich das Bildungshaus gut ein. Um die Finanzierung müsse man sich laut Müller keine Gedanken machen. „Dafür sollten genügend Mittel vorhanden sein“, sagt er. Voraussichtlich wird nun erst einmal wöchentlich mit den Kindern gearbeitet, ein Ausbau dieses Angebotes sei keineswegs ausgeschlossen. Kommentar