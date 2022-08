Bildungs- und Berufemesse auch für Kurzentschlossene

Abschluss in der Tasche und noch keinen Ausbildungsplatz ergattert? Unschlüssig, ob an die Uni oder doch dual studieren? Lust auf einen neuen Job und keine Ahnung, wo anfangen? Eine Fortbildung wäre mal nötig, aber welche ist die passende? Hier greift die Jobs for Future: Rund 250 Aussteller geben vom 22. bis 24. September auf dem Messegelände Villingen-Schwenningen Einblicke in verschiedene Berufsfelder und informieren über Bewerbungsverfahren und Karrierechancen. Zahlreiche Firmen haben zudem tagesaktuelle Job- und Ausbildungsangebote im Gepäck. Die Messe ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt und Parken laut Pressemitteilung frei.

Ob Elektrotechnik, Einzelhandel oder „irgendwas mit Medien“ – in insgesamt vier Hallen präsentieren regionale und internationale Unternehmen aus verschiedensten Branchen ihre Stellen- und Ausbildungsangebote. Hochschulen, Berufsbildungswerke, Schulen und Akademien stellen Studiengänge und -fächer vor und informieren über die Zulassungsvoraussetzungen.

Einen ersten Überblick geben die Kooperationspartner Agentur für Arbeit, Handwerkskammer, IHK, Regionalbüro für berufliche Fortbildung, Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis und Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg. Anlaufstelle für alle, die nach der passenden Weiterbildung suchen, ist etwa die Fachkräftearea in Halle D mit individueller Beratung zu Angeboten und Fördermöglichkeiten.

Bei der Agentur für Arbeit gibt es nicht nur Infos, sondern auch Ausbildungs- und (duale) Studienplätze, zum Beispiel den Bachelor of Arts – Arbeitsmarktmanagement. Der Pflegeverbund informiert am Messestand ausführlich über sämtliche Pflegeberufe – mit dabei rund 20 Pflegeeinrichtungen, die aktiv nach Personal suchen. Die Kreishandwerkerschaft ist mit ihren Innungen vor Ort und verrät unter anderem, wie das moderne Handwerk seinen Beitrag zur Klimarettung leistet.

Aktuelle Jobangebote für Fachkräfte und Azubis finden Interessierte an den Pinnwänden in Halle B und D und an den Messeständen. Selbst kurzfristig gibt es hier noch gute Chancen: Offene Stellen aus dem laufenden Ausbildungsjahr können sofort besetzt werden.

An mehreren Messeständen können Besucherinnen und Besucher kleine berufsspezifische Aufgaben lösen. In den kostenlosen Workshops und Kurzvorträgen im Forum gibt es wertvolle Tipps vom Profi, beispielsweise zum Thema Onlinebewerbung. Spannend wird es im Truck vor den Messehallen: Im „ebm-papst Escape Room“ müssen Teams innerhalb von 20 Minuten einen unerwarteten Stromausfall beheben und ein Großevent vor der Absage retten.