Mühlhausen-Buch (sz) - Pfarrer Max Wiest (links) hat zusammen mit mehr als 100 Besuchern den neu errichteten Bildstock am Gemeindeverbindungsweg zwischen Buch und Osterhofen eingeweiht. Die musikalische Umrahmung haben die 16 Bildstockmusikanten übernommen.

In seiner Laudatio hob Ortsvorsteher Hugo Weber (Zweiter von links) den Einsatz und das Engagement von Karl Zell (rechts) hervor, der Rinderunion Baden Württemberg und der Familie Heine. Nachdem das Straßenamt den Wiederaufbau von dem durch einen Verkehrsunfall an der Kreisstraße 7569 im Jahr 2013 zerstörten Bildstock abgelehnt hatte, holte Karl Zell die Genehmigung für den Aufbau am Gemeindeverbindungsweg ein und baute den Bildstock in Eigenleistung wieder auf.

Hilde Heine (Mitte) und ihre Familie übernehmen die Pflege des Bildstocks. Für die Spende der Madonna hat sich Weber besonders bei Gretel Haller bedankt. „Die zahlreichen Bildstöcke in unserer Landschaft sind kleine Zeichen des Glaubens und der Frömmigkeit, die die Landschaft prägen“, sagte Kreisrat Manfred Lämmle.