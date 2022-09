Bilderbuchkino zeigt „So hoch der Baum“

Biberach (sz) - Die Stadtbücherei zeigt am Donnerstag, 15. September, von 15 bis 15.45 Uhr in der Lernwerkstatt das Bilderbuchkino „So hoch der Baum“ von Jörg Hilbert. Die Veranstaltung richtet sich laut Pressemitteilung an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.

Beim Bilderbuchkino werden die Bilder eines Bilderbuches groß an die Leinwand projiziert und die Geschichte dazu erzählt. Die Anmeldung unter Telefon 07352/51498 oder persönlich in der Stadtbücherei ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bäume sind wunderbare Lebensräume. Dieses Buch zeigt humorvoll, welche Tiere dort leben. Oben im Geäst wohnen zum Beispiel das Eichhörnchen Eichi, das Käuzchen Kathi, der Specht Herr Klopstock und die Tante Turteltäubchen. Weiter unten leben die Frosch-Oma Schneckenmütz, der Maulwurf Meister Mull und andere. Eines Tages vermisst das Eichhörnchen seine Nüsse. Wo sind die Nüsse? Wer hat die Nüsse? Alle Tiere werden gefragt und helfen mit beim Suchen. Eine wunderbare Tier-Parabel für Kinder über ein gutes, friedliches Zusammenleben der vielfältigsten Lebewesen.