Bilder reduziert auf das Wesentliche

Die Ausstellung „Für immer ist nicht lang“ mit Werken von Christofer Kochs ist ab Sonntag, 24. März, in der Kunstgalerie Knoll im Römerweg 19 in Warthausen-Oberhöfen zu sehen.

„Christofer Kochs spielt virtuos mit Gegenüberstellungen unterschiedlicher Natur“, heißt es in einer Ankündigung der Galerie. Dabei reduziere er das Motiv auf das Wesentliche und setze dem „die Vielschichtigkeit der bildlichen Komposition entgegen“.

Mit dieser Verwendung des stofflichen Materials, also der Faltung der Leinwände sowie die Überlagerung gerissener Leinwandstreifen, erzeugt Christofer Kochs die Verschmelzung haptischer und optischer Sinnlichkeit. Eine neue Art der Malerei, die die Grenzen des Mediums neu hinterfragt, Plastizität erzeugt und den Effekt von Licht- und Schattenspiel auch über die Materialität entstehen lässt. Reduktion und Relief findet sich ebenso in den Skulpturen des Künstlers. Es sind mit der Kettensäge aus Holz geschnittene, teils als Bronze gearbeitete schreitende, stehende, und sich spiegelnde Doppel-Figuren.

In der Skulptur zeigt sich ebenso wie in Malerei und Zeichnung Christofer Kochs seine künstlerische Auffassung, die in der inhaltlichen wie formalen Fokussierung und Reduktion auf das Wesentliche ihre Stärke hat, effektiv unterstrichen durch die zurückgenommene Farbigkeit der Arbeiten.

1992 hat Koch sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München begonnen und wurde 1996 Meisterschüler. Es folgen zahlreiche Preise, Stipendien und Lehraufträge. Seine Werke sind in vielen öffentlichen und privaten Sammlungen in Deutschland, Österreich, Holland, Australien, USA und der Schweiz vertreten.