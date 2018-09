Bilder orientieren sich an Gedichten von Else Lasker-Schüler

Als eine Hommage an die oberschwäbische Künstlerwelt hat Galerist Ewald Schrade die laufenden Ausstellungen in Schloss Mochental bezeichnet. Neu dabei sind Arbeiten von Marlis Glaser und Paul Heinrich Ebell.

Marlis Glaser hat die in Mochental ausgestellten Bilder nach Gedichten von Else Lasker-Schüler gemalt. Kraftvolle Pinselstriche, explodierende Farben und Formen bestimmen ihre Werke. Seit 2002 liegen diesen Arbeiten biblische Texte und Formen zugrunde. Die beiden wohl stärksten und ausdrucksvollsten Bilder der Ausstellung sind zum Buch Genesis, in dem sowohl im christlichen wie auch im jüdischen Glauben der Anbeginn der Welt beschrieben ist, entstanden. Das Gedicht „ein alter Tibetteppich“ von Else Lasker-Schüler, die zwei Seelen in Liebe verbunden mit einem alten Tibetteppich vergleicht, zu mehreren Bildern verwoben. Die Liebesgedichte, die im Austausch der Dichterin mit Gottfried Benn entstanden sind, haben Marlis Glaser zu einer Reihe anderer Werke inspiriert. Eigentlich sollte die Kunsthistorikern Melanie Klier in die Werke Glasers bei der Vernissage einführen. Ihren Part übernahm teilweise der Sänger Yoed Sorek, der wiederum für den ebenfalls ausgefallenen Tenor Nikola David eingesprungen war.

Liebeslieder sang der junge Israeli bei der Vernissage. „Die Zartheit der Farben überrascht bei den Naturbildern. Die Zypressen neigen sich zu einander wie Menschenpaare“, sagte Sorek zu diesen Bildern.

Im zweiten Stock im Schloss ehrt Schrade seinen alten 1998 verstorbenen Freund Paul Heinrich Ebell, der seinen 110. Geburtstag gefeiert hätte. Ölbilder, Druckgrafiken, Aquarelle hat Schrade dort ausgestellt. Viele Ausstellungen haben ihn mit Ebell verbunden. Bei der Vernissage erzählte Schrade, dass er Ebell in seinem damals jugendlich abenteuerlichen Aufzug an einen Zigeunerfreund erinnert habe, bei dem Ebell seine Antiquitäten kaufte. Grafisch ist der ursprüngliche Ansatz von Ebells Arbeiten, meist gegliedert durch gemalte Farbflächen. Ebell gilt als Wegbereiter der Kunst in Oberschwaben. Reiseeindrücke, Alltägliches und Geträumtes sind seine Themen.