Bilder aus Leidenschaft

„Ich – Du – Kopf“. So heißt das Bild Nummer 11. Rechts ein zart hingetuschtes Selbstbildnis des Malers, links die Konturen eines Kopfes, aus lauter dornenähnlichen Strichen. Das Selbstbildnis zeigt einen Menschen, der aussieht wie eine Jesus-Gestalt, zumindest so, wie man sich den Gottessohn seit Jahrhunderten vorstellt. Und so ähnlich wirkt dieser Karl Jakob Schaefer auch in Wirklichkeit.

Dem Religiösen im weiten Sinne ist er auch nicht abhold. Das verraten nicht nur manche Titel seiner Bilder wie der des fein-poetischen, duftig gemalten bläulichen Diptychons, des Doppelbildes mit der Nummer 1, Genesis genannt nach dem ersten Buch Moses, das die Schöpfungsgeschichte beschreibt. Er sieht in seiner Kunst auch Metaphern für das Vergängliche.

Es ist eine Ausstellung von großer Breite und technisch wie stilistisch unterschiedlicher Vielfalt und Qualität, die der Baienfurter Maler und Bildhauer Karl J. Schaefer bis 22. Mai im Foyer des Rathauses seiner Heimatgemeinde präsentiert, 21 Bilder und dazu fünf Plastiken, Arbeiten aus den Jahren 1995 bis 2012. „De Passione“ nennt Schaefer seine Werk-Schau. Man kann das mit „aus Leidenschaft“ übersetzen, aber auch schlicht mit „Leiden“, was nicht nur das Leiden Christi meint. Und etwas völlig anderes als Leidenschaft sein kann.

Schaefer, seit bald 30 Jahren Kunsterzieher am Bildungszentrum St. Konrad in Ravensburg, 1953 in Aalen geboren, hat an der Kunstakademie Stuttgart studiert, auch bei Alfred Hrdlicka. Gestische Malerei in Großformaten, Figurenstelen in Stein und Holz – so beschreibt er seine Techniken. Erkennbare Bildgegenstände kommen eher selten vor. Das Informelle regiert. Farbschichten, auch aus der Sprühdose, Übermalungen, Farbkleckse und -tropfen, Schriftzeichen ohne erkennbaren Sinn, spontan hingezeichnete Liniengeflechte dominieren. Oft gelingen dem Künstler, der ursprünglich figürlich arbeitender Bildhauer war, wovon ein paar Werkbeispiele künden, ausgesprochen harmonische Bilder. Wer mag, kann darin Landschaften, Wege, vielschichtige Strukturen oder gar „Seelenlandschaften“ erkennen.

Spontaneität bestimmt seine Kunst, das Prozessuale herrscht vor, kein Bild scheint von vornherein geplant zu sein. Schaefer leugnet auch Vorbilder nicht, erwähnt in seiner Einführung Jackson Pollock und Willem de Kooning.

Der Künstler spricht jedoch von Vorläufern, nicht von Vorbildern. Manchmal ist er ganz nahe am Vorbild wie beim „Neuanfang“ (Nummer 13), das aussieht, als hätte es der Amerikaner Franz Kline gemalt, eine Ikone des abstrakten Expressionismus.