Bild von Nikolaus und Ruprecht für guten Zweck zu ersteigern

Die Versteigerung des Nikolausbildes mit Knecht Ruprecht von Künstler Claus Schrag aus Heroldstatt findet vom 6. bis 19. Dezember statt. Angebote gehen an nikolaus.pt@gmail.com. Der meistbietende Interessent erhält das Unikat. Die Einnahmen aus der Versteigerung gehen je zur Hälfte an das Aufschnaufhaus in Ulm-Jungingen und das Hospiz Münsinger Alb. Patrick Thielsch würde sich über eine rege Teilnahme an der Versteigerung sehr freuen.