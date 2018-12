Bilanz nach Bodo-Beitritt des Kreis Lindau fällt positiv aus – doch fehlende Lesegeräte in Bussen nerven Kunden

Seit einem Jahr gehört der Landkreis Lindau zum Verkehrsverbund Bodo. Die erste Bilanz über diese zwölf Monate fällt nach Ansicht von Bodo-Prokurist Bernd Hasenfratz durchaus positiv aus: „Wir haben das größte Projekt unserer Geschichte erfolgreich umgesetzt.“ Wobei er weiß, dass die neue Verbundpartnerschaft im einen oder anderen Bereich noch verbessert werden könnte. So ist auch Hasenfratz enttäuscht, dass sich Kunden im Kreis Lindau noch immer nicht mit ihrer E-Card in den Stadt- und Regionalbussen ein- und ausbuchen können.

Unbürokratisch und einfach: So soll nach Ansicht von Bernd Hasenfratz öffentlicher Nahverkehr funktionieren. Bei den Abo-Karten für Berufspendler, Schüler und auch Senioren laufe das gut, ist der Bodo-Vertreter überzeugt. Durch das klare Tarifsystem würden Pendler heute teilweise sogar günstiger fahren als vor dem Bodo-Beitritt des Landkreises Lindau. Und dass Schüler nach dem Unterrichtsende ab 13 Uhr mit ihrer Monatskarte durchs ganze Verbundgebiet fahren können, etwa von Lindau aus per Zug zum Shoppen nach Ravensburg, hält Hasenfratz auch für einen großen Vorteil.

Gut angenommen wird nach seinen Worten auch das Abomobil63: Mit dieser Karte können Senioren für 45,70 Euro einen ganzen Monat lang per Bus und Bahn kreuz und quer durchs Verbundgebiet fahren. Und das reiche nun von Lindau und Oberstaufen über Isny und Leutkirch bis nach Bad Wurzach, umfasse Bad Schussenried und Bad Saulgau im Norden und gelte entlang des Bodensees bis nach Sipplingen.

Parallel zu den Vertragsverhandlungen mit dem Kreis Lindau hat der Bodo noch an einer weiteren Neuheit gearbeitet: das elektronische Ticket namens E-Card. Es ermöglicht denjenigen, die gelegentlich Bus und Bahn nutzen, einfaches Ein- und Ausbuchen, ohne nach Kleingeld und Tarifen schauen zu müssen: Der Verkehrsverbund lädt die gelbe Karte per Bankeinzug elektronisch auf, abgerechnet werden die Fahrten monatsweise.

Der Bodo ist deutschlandweit erst der dritte Verkehrsverbund, der diese Karte eingeführt hat. Auf 5000 Nutzer habe man für dieses Jahr gehofft, sagt Hasenfratz – und freut sich riesig, dass seine Kollegen kurz vor Weihnachten die 10 000ste Karte verschickt haben. Denn die Karte ist nicht nur papierloser Fahrschein: Wer mit ihr etwas häufiger als nur gelegentlich unterwegs ist, bekommt nach zehn Fahrten zehn Prozent Rabatt auf den Preis des regulären Einzelfahrscheins und ab der 21. Fahrt sogar 20 Prozent Nachlass.

Der Bodo-Vertreter muss allerdings zugeben, dass die Menschen im Kreis Lindau bisher noch sehr wenige E-Cards bestellt haben. Und das hat durchaus einen triftigen Grund: Weder in den RBA-Bussen noch im Lindauer Stadtbus gibt es bisher Lesegeräte für diese Karte. Bei der Regionalbus Augsburg (RBA) hoffen die Verantwortlichen, die neue Technik bis zum Sommer nächsten Jahres eingebaut und installiert zu bekommen. Beim Lindauer Stadtbus wird es wohl sogar noch länger dauern: „Wir erwarten den Einbau der Geräte erst gegen Ende 2019“, schreibt Stadtwerke-Chef Thomas Gläßer auf Nachfrage der LZ.

Zu viel bezahlte Fahrpreise zurückerstattet

„Das ist zweifelsohne unschön“, gesteht Hasenfratz im Gespräch mit der LZ. Der Verkehrsverbund erstatte deswegen zu viel gezahlte Fahrscheinkosten – wenn etwa beim Umsteigen vom Zug in den Stadtbus ein weiterer Fahrschein gekauft werden muss – unkompliziert zurück, und das „einschließlich Porto“, wie der Bodo-Vertreter sagt. „Und wir akzeptieren das auf allen Kanälen“: Kunden könnten beispielsweise auch die Bustickets mit dem Handy fotografieren und das Ganze per Smartphone an den Bodo senden.

Immerhin gebe es jetzt bei den Lesegeräten an den Bahnhöfen so gut wie keine Ausfälle mehr, fügt Hasenfratz an: In den ersten Monaten hatten etliche dieser Terminals nicht funktioniert. „Nach einem Krisengespräch“ mit dem Hersteller habe es dann ein Software-Update gegeben und seitdem auch mehr Stabilität.

Der Beitritt des Kreises Lindau hat dem Verkehrsverbund selbst auch Aufwind gebracht: Die Zahl der Fahrgäste ist in diesem Jahr von knapp 35 auf 40 Millionen gestiegen. Zwar gebe es bisher keine „linienscharfe“ Erlösrechnung. Doch weil der Bodo im württembergischen Bereich bereits hohe Akzeptanz genieße, geht Hasenfratz davon aus, dass ein Großteil des Zuwachses aufs Konto der bayerischen Kunden geht.

„Lindau als Brückenkopf nach Vorarlberg“

Damit mögliche ÖPNV-Nutzer zwischen Nonnenhorn, Maierhöfen und Scheidegg den Bodo noch besser wahrnehmen, lässt der Verkehrsverbund derzeit an verschiedenen Stellen zusätzliche Infovitrinen aufstellen. Wobei Hasenfratz davon ausgeht, „dass der Verbundtarif in den Köpfen der Menschen angekommen ist“: Denn es gebe kaum noch Nachfragen deswegen.

In den Köpfen der Verkehrsverbundsverantwortlichen geht es unterdessen schon wieder weiter: Den Beitritt Lindaus vor zwölf Monaten bezeichnet Bernd Hasenfratz „als Brückenkopf nach Vorarlberg“ – denn es wäre doch schön, wenn beispielsweise Skifahrer aus Nonnenhorn eines Tages mit ihrer E-Card grenzüberschreitend bis auf die Skihänge im Montafon fahren könnten.