Bikerfreunde schließen das Schnapszahljahr erfolgreich ab

Erbach - Die Biker-Freunde Erbach-Burgau haben sich am Freitag zu ihrer Hauptversammlung im Clubhaus am Erbacher Flugplatz getroffen. Im 23. Jahr des Vereins trafen sich alle acht Mitglieder der Biker-Freunde.

Die üblichen Tagesordnungs-punkte wurden durchgegangen, wobei der wichtigste die nach zwei Jahren wieder notwendigen Wahlen des Vorstandes war. Die bisherige Truppe wurde einstimmig wiedergewählt und bestätigte damit die Zufriedenheit der Mitglieder über den Einsatz der Vereinsführung in den vergangenen beiden Jahren. Den Jahresbericht für das vergangene Jahr trug der Vorsitzende des Vereins Lothar Zais vor. Dabei klärte er die Anwesenden auf, dass er nun vom 22. Clubjahr berichten wird und nachdem das eine Schnapszahl ist, durfte sich nach der Sitzung jeder ein Getränk nach seiner Wahl raussuchen.

Weiter berichtete er von den vielen Aktivitäten in dem vergangenen Jahr. Unter anderem auch von dem geplanten eventuellen Bauvorhaben. Von dem traditionellen Schlachtfest im Hasen in Erbach. Der Wunsch-Rock-Nacht und dem Treffen zum Schießturnier in Altheim/Weihung. Leider fiel die im Mai angesetzte Saisonauftakt-Ausfahrt ins Zündapp-Museum wegen schlechten Wetters aus. Erwähnenswert fand Lothar Zais auch den dreitägigen Besuch eines passiven Mitglieds mit Familie aus dem hohen Norden. Dieser wurde von Wolfgang Junginger bestens versorgt.

Beide Male waren die Biker-Freunde, bei dem 20. Jubiläum der Ulmer Albschrubber im Salenhau und beim Treffen der Riedtaler-Motorrad-Freunde, dabei. Und auch die zweite Glühweinparty der Blaurädla ließen sie sich Anfang November nicht entgehen. Insgesamt dankte der Vorsitzende seinen Vereinsmitgliedern, die ihn das ganze Jahr begleitet haben und damit den Club auch gegenüber anderen Vereinen in ein gutes Licht gerückt hatten. Der stellvertretende Vorsitzende Andreas Städler bestätigte den Bericht und lobte noch die Ausfahrt mit den sieben Teilnehmern im Monat Mai ins Zillertal.

Kassierer Wolfgang Junginger bestätigte, dass es ein erfolgreiches Jahr war, sogar besser als das vorige. Dann zählte er noch bei den Ausgaben die wichtigsten Einkäufe auf, wie für das Clubheim einen neuen Verstärker und Tische und Stühle. Sowie einen Balken-Rasenmäher. Zu den Einnahmen trugen noch die zwölf Vermietungen des Clubhauses im vergangenen Jahr bei.

Ebenso kam zur Sprache, dass Timo Städler sein Prospekt-Jahr nun hinter sich hat und als Zukunft des Vereins wurde er einstimmig zum neuen Mitglied gewählt. Dazu besprachen alle noch detailliert das Aufnahmeritual für das neue Mitglied. Nach einem gemütlichen Beisammensein mit Genuss des „Schnapszahl“-Geschenkes, wurde der Abend beendet und die nächsten Treffen festgelegt.