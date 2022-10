Biker spenden an Kindernachsorgeklinik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fridingen - Die Bikergruppe „Motorrad Biker Region TUT - RW - BL - VS - SIG“ hat eine Benefizveranstaltung organisiert. Da die geplante gemeinsame Ausfahrt leider dem schlechten Wetter zum Opfer fiel, traf man sich lediglich zum geselligen Beisammensein im Restaurant „Berghaus Knopfmacher“ in Fridingen. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung sammelte die Gruppe Onlinespenden mit dem Gesamtergebnis in Höhe von 1292,55 Euro. Die Summe wurde der Kindernachsorgeklinik in Tannheim gespendet.