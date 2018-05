Biker prallt gegen Blumenkübel

Ein 17-jähriger Biker hat bei einem Unfall am Sonntagabend in Warthausen schwere Verletzungen erlitten. Das berichtet die Polizei. Der junge Mann fuhr gegen 21 Uhr mit einer nicht zugelassenen Kawasaki KX 250 auf einem privaten Hofgelände. Die Fahrt fand jäh ein Ende, als der Gashebel plötzlich klemmte. Der junge Biker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit der Geländemaschine gegen einen Blumenkübel aus Beton. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, so dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Die Polizei überprüfte den Unfall und die Unfallursache. Da er sich jedoch auf einem Privatgelände ereignete, muss der junge Fahrer nach Angaben der Polizei mit keinen weiteren polizeilichen Maßnahmen rechnen.