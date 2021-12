Biker kaufen für Tafelladen ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Motorradsportclub Bad Saulgau und der Verein Ride Safe (Fahre sicher) sind kürzlich auf einer Einkaufstour gewesen, um den Tafelladen in Bad Saulgau zu unterstützen. Zuvor spendeten Besucherinnen und Besuchern des sogenannten Wimterburnouts 850 Euro für den guten Zweck. „Wir haben mit dem Geld vor allem Backwaren gekauft, damit die Kinder mit ihren Eltern gemeinsam backen können“, sagt Stefan Groß vom Verein Ride Safe. Mehr als zwei Einkaufswagen wurden mit Milch, Brot, Eiern, Zucker, Butter und vielem mehr gefüllt. Die Ware wurde dann an Uwe Müller, Leiter des Tafelladens in Bad Saulgau, überreicht. Hinzu kam eine auch großzügige Spende von Obst und Gemüse Gulde aus Langenensligen, darunter 400 Kilogramm Klementinen. Dem Motorradclub und Ride Safe war es wichtig, dass die Bedürftigen des Tafelladens noch vor den Weihnachtstagen ihre Backwaren sowie Obst und Gemüse erhalten.