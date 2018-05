Bike the Rock: Termin steht fest

Kaum ist die 18. Auflage des Bike the Rock vorbei, da macht man in Heubach schon für die Nummer 19 Nägel mit Köpfen. Das Organisations-Komitee hat sich für die nächste Austragung des kultigen Mountainbike-Events auf den 4. und 5. Mai 2019 festgelegt. Gleichzeitig wurde die Internationalisierung des Fujibikes-Marathon beschlossen.

Im Wesentlichen richtet man sich mit dem Termin für den Event in der Regel nach dem internationalen Rahmen-Terminkalender, aber auch an lokalen und regionalen Umständen aus. Für 2019 ist es jetzt wieder mal das erste Mai-Wochenende geworden, an dem zum 17. Mal ein Bundesliga-Event und zum 14. Mal eines in der HC-Kategorie ausgetragen wird. Das Organisations-Komitee des Bike the Rock beschloss ferner den Fujibikes-Marathon aufzuwerten. Nach drei Auflagen als landesoffenes Rennen, soll er international ausgeschrieben werden.

Damit wird er im Kalender des Radsport-Weltverbands als Rennen der Kategorie C 3 auftauchen, in der alle internationalen Marathon-Events gelistet sind. Man kann sich also Weltranglistenpunkte holen.