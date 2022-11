Bigger Bang zelebriert Stones Cover der Extraklasse bei der Storzinger Rocknacht

Die 9. Storzinger Rocknacht präsentiert am 19. November Bigger Bang. Los geht’s in der Weckensteinhalle in Storzingen um 20 Uhr. Bigger Bang das sind sechs Vollblutmusiker, die sich ganz und gar der Musik der Rolling Stones verschrieben haben. Die Coverband besticht durch ihren originalen Stones Livesound. Geniale Gitarrenriffs von Dodi Metaxa und der authentische Frontmann Uli Heinzle, der ganz seinem großen Vorbild entspricht, sorgen bei jeder Show von der ersten Sekunde an für Stimmung und ein echtes „Stones Live Feeling“. Wer 2017 schon in Storzingen dabei war, wird sich gerne an die phantastische Show zurückerinnern, heißt es in der Pressemitteilung. Damals brachte die Band den Saal zum Überkochen: allen voran Mick (Uli Heinzle) der den Abend in Stones Manier zelebrierte, ganz unter dem Motto „It`s only Rock`n Roll, but we like it“. Dieses Gefühl will die Dorfgemeinschaft Storzingen auch dieses Jahr wieder aufleben lassen. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet17 Euro. Der Vorverkauf läuft über Getränke Nolle in Stetten a.k.m. Infos und Kartengibt es außerdem unter Telefon 07573 / 14 28.