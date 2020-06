BIG verpasst frühen Finaleinzug bei CS:GO Dreamhack Masters

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein dunkler Kleintransporter ist am Mittwochnachmittag in München in eine Menschengruppe gefahren. Die Gruppe war zu diesem Zeitpunkt auf einem Gehweg unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, sind die sechs Insassen des Autos danach auf die Gruppe losgegangen und hätten auf sie eingeschlagen. Die Täter sollen dabei auch ein "Stichwerkzeug" benutzt haben. Nach der Attacke fuhren die Täter wieder davon. Die Polizei fahndete am Abend noch nach den Tatverdächtigen.