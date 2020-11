BIG sichert sich Viertelfinalplatz bei IEM Beijing

Wegen eines positiven Corona-Falles muss eine ganze Gruppe des Xaverius-Kindergarten in Weingarten in Quarantäne. Das hat die städtische Pressestelle mitgeteilt.

So wurden alle Kinder der Gruppe, wie auch die dafür verantwortlichen Erzieher, am Montag in Quarantäne geschickt. Wie lange diese andauern wird, war am Montagabend noch nicht klar. Dafür muss erst der sogenannte Indextag ermittelt werden. Das ist der Tag, an dem die anderen Kinder und Erzieher Kontakt mit der positiv getesteten Person hatten.