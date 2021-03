BIG besiegt mousesports im Finale der LoL Prime League

BIG ist der neue Meister der League-of-Legends-Liga Prime League. Im Finale des Spring Splits siegte das Team mit 3:1 gegen den Titelverteidiger mousesports und wird die Region Deutschland, Österreich und Schweiz damit als bestes Team bei den European Masters vertreten.

„Wenn man mousesports mit 3:1 schlägt, geht man auf jeden Fall als Topfavorit in die EU Masters“, sagte BIGs Coach Danusch „Arvindir“ Fischer im Interview nach dem Spiel. „Wenn wir so spielen wie heute und so wie in der vergangenen Woche, fahren wir auf jeden Fall mit Titelambitionen hin.“

Im Finale kam es zum Aufeinandertreffen der zwei mit Abstand besten Teams: Zum Ende der regulären Saison standen sie punktgleich an der Spitze der Tabelle, und distanzierten sich auch in den Playoffs klar von den anderen Wettbewerbern.

Der bessere Start ins erste Spiel der Finalserie gelang eigentlich mouz - lange hielt der frühe Vorsprung aber nicht an. Nach der 14-Minuten-Marke gelang den Hamburgern nur noch eine Eliminierung. BIG spielte die Überlegenheit in nur zehn Minuten zur 1:0-Führung.

Die Leistung überführten die Berliner fast nahtlos in die zweite Partie. Nach einem ruhigen Beginn übernahm das Team früh die Kontrolle, mouz konnte dem Gegner trotz einiger kleiner Fehler erneut nicht gefährlich werden.

Ähnlich sah es auch im dritten Spiel aus - doch mouz sorgte noch einmal für Spannung. Das Team holte einen großen Rückstand gegenüber BIG wieder auf und erhielt die Chance auf den Titel.

Im vierten Spiel hielt Mousesports zwar stärker dagegen als noch zu Beginn der Serie, die Hoffnungen auf den „Reverse Sweep“ zerschlugen sich am Ende jedoch. BIG sicherte sich damit seinen ersten Prime-League-Titel.

© dpa-infocom, dpa:210321-99-915443/2

Zeitplan der Prime League