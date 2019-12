Big Band lädt sich Gäste ein ans Gleis 1

Meckenbeuren (sz) - Die Big Band „Blue Notes“ will in ihrem Konzert im Advent am Samstag den musikalischen Rahmen erweitern und hat für den ersten Teil des Konzerts das Akkordeonorchester Meckenbeuren gewonnen. Sabine Hörmann versteht es mit ihrem Orchester regelmäßig, in den Konzerten ihr Publikum zu begeistern – mit hoher Spielkultur und Stücken, die gefallen. Eine kleine Auswahl ist im ersten Teil des Konzerts zu hören, ehe die Big Band „Blue Notes“ ihr neues Programm präsentiert, das seit September erarbeitet wurde. Neben Jazz Standards stehen auch Coverversionen auf dem Programm, etwa von Santana und Frank Sinatra. Fast alle Titel werden von Solisten und Solistinnen geprägt, die sich sowohl aus den eigenen Reihen als auch von außen in das Konzert einbringen.

So steht Rainer Möser als Gesangssolist auf der Bühne, leider vorerst zum letzten Mal mit der Band und Veronika Vetter, die nach ihrem Gesangsstudium neben Klassik sich auch dem Jazz verschrieben hat und bei diesem Konzert mit den „Blue Notes“ debütiert.

Eingeladen hat die Band auch wieder „SchuBIDU“, das Frauen-Gesangs-Quartett, das 2018 debütierte. Die ausgefeilten Arrangements werden von der Big Band begleitet.

Daneben kommen Solisten auch aus der Band heraus, diesmal auf nicht so gängigen Soloinstrumenten im Jazz wie der Baßposaune.