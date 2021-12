Big-Band-Jazz am 23. Dezember im Fallenbrunnen Friedrichshafen

Im Häfler Casino Fallenbrunnen beginnt am Donnerstag, 23. Dezember, um 20 Uhr ein Konzertabend mit dem New JazzPort Orchestra. Einlass ist laut Vorschau um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei (Kollekte), Veranstalter ist der Verein JazzPort Friedrichshafen. Das Konzert erfolgt unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Vorschriften.

Im ersten Set spielen fünf Saxofonisten zusammen mit der Rhythm Section ein Tribute für Charlie „Bird“ Parker, der 2020 seinen 100. Geburtstag gehabt hätte. Entstanden aus der Idee, eine Corona-konforme Kleinbesetzung zu finden, machten sich die Formation an die legendären Arrangements der Gruppe Super Sax. Originalsoli von Parker, transkribiert und fünfstimmig arrangiert, sollen dem Bebop-Genie Respekt zollen und seine ungebrochene Bedeutung bis zur Gegenwart unterstreichen.

Im zweiten Set wird in voller Big-Band-Besetzung ein Programm rund um Sammy Nestico geboten. Der dieses Jahr verstorbene Komponist und Arrangeur wurde vor allem durch sein Engagement bei der Count-Basie-Big-Band bekannt und gilt als einer der profiliertesten seines Fachs. Durch seine Zusammenarbeit mit der SWR Big Band war er in den vergangenen Jahren auch häufiger in der Region Bodensee-Oberschwaben zu hören. Seine Arrangements sind der Inbegriff des zeitlosen klassisch-modernen Big-Band-Sounds, wie es in der Ankündigung abschließend heißt.