Bierbrauen: Jetzt kommen die Frauen

Mälzen, Maischen, Läutern, Hopfengabe: Bierbrauen gilt als Männerdomäne. Sabrina Goller ist eine von wenigen jungen Frauen in Baden-Württemberg, die den Beruf erlernen möchte. Bei Florian Angele von der Schlossbrauerei in Aulendorf geht sie seit einem Dreivierteljahr in der Lehre. In die Rolle der Ausbilderin ist die 20-Jährige beim Besuch der „Schwäbischen Zeitung“ geschlüpft und hat nebenbei erzählt, warum sie Brauerin werden will. Ihr Lehrling: Redakteurin Karin Kiesel. Fazit: Bierbrauen ist eine Wissenschaft für sich. Ein Erfahrungsbericht.

Hier bin ich also, mitten im Sudhaus der Schlossbrauerei, und bin gespannt, was mich als Brauereilehrling alles erwarten wird. Umgeben von großen Säcken mit Malz, stapelweise Bierkästen und großen silbernen Kesseln, liegt im ganzen Sudhaus ein zarter Geruch von Maische in der Luft. Der Duft erinnert an laue Sommernächte, wenn gerade Heu gemacht wurde und es kurz darauf geregnet hat. Ein Hauch von gekochtem Gemüse und Kohl schwingt mit.

Zur Einführung in die Geheimnisse des Bierbrauens gibt’s von der jungen aufgeschlossenen Brauereiauszubildenden Sabrina Goller einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Malzsorten – eine der wichtigsten Bestandteile von selbst gebrautem Bier.

Der Geruchstest zeigt: Malz duftet unterschiedlich, aber jeweils intensiv, besonders das Rauchmalz. Als einfache Faustregel merke ich mir: Dunkles Malz (gekeimte und wieder getrocknete Gerste) ergibt dunkles Bier, helles Malz ergibt helles Bier. So weit, so gut.

Nächster Schritt: Schroten. Mit aller Kraft packe ich einen Sack Malz und versuche ihn zur Schrotmühle zu schleppen. „Das Schroten ist richtig harte Arbeit, die Säcke sind ziemlich schwer. Pro Sack sind es etwa 25 Kilogramm“, erklärt Goller. Mit ihrer tatkräftigen Unterstützung gelingt es, den Sack über die Mühle zu hieven und auszuleeren. Alle Malzkörner landen in der Mühle und werden darin klein geschrotet. Warum wird das gemacht? Weil sich das geschrotete Malz später besser im Wasser löst.

Erkenntnis: Bierbrauen ist nichts für Schwächlinge.

Leidenschaft und Chemie

Als Nächstes erklärt die angehende Brauerin ihrem Leihlehrling geduldig zwei grundlegende Vorgänge in der Bierherstellung: das sogenannte Maischen und Läutern. Beides passiert im Sudhaus in zwei beeindruckend großen silbernen Kessel. „Beim Maischen wird das Malzschrot mit Wasser vermischt. Dadurch wird der Zucker gelöst“, erläutert Goller, die mit Leidenschaft und Fachwissen beim Thema ist. Je nach Prozess entsteht eine andere Biersorte. Auch das Wasser, das hinzugegeben wird, entscheidet über die Qualität und den Geschmack des Bieres.

Lerneffekt: Bierbrauen erfordert ziemlich viel Verständnis für chemische Vorgänge, puh.

Weil das Maischen einige Stunden dauert, ist dieser Schritt bereits am Laufen. Das entstehende Malzextrakt (Maische) wird dann in den nächsten Kessel geleitet – in den Läuterbottich. „Beim Läutern wird das Feste vom Flüssigen getrennt. Noch sieht es aus wie flüssiges Müsli“, berichtet Goller augenzwinkernd und leuchtet dabei mit einer Taschenlampe in den geöffneten Kessel, aus dem es wegen der hohen Hitze mächtig dampft.

Merke: Das nächste Mal den Kopf nicht so weit in die Öffnung stecken.

Würze ist nicht gleich Würze

Das beim Läutern gewonnene Malz-Zuckerwasser nennt man Würze (in der Aulendorfer Schlossbrauerei „Wurze“). Das vorangegangene Maischen lässt überhaupt erst vergärbare Würze aus dem Getreide entstehen. Die beim Läutern herausgefilterten festen Stoffe aus dem „Müsli“ heißen Treber und werden an Landwirte als Viehfutter geliefert.

Die Würze wird im Brauprozess weiterverwendet und unter mehrmaliger Zugabe von Hopfen (die sogenannte geschmacksgebende „Seele des Biers“) gekocht. „Wir verwenden Hopfen aus Tettnang“, sagt Goller und reicht ihrem Lehrling eine Tischwaage, einige Bierkrüge und teilweise streng duftenden Hopfen in Form kleiner gepresster Pellets.

Aufgabe: Insgesamt 1100 Gramm Hopfen in die Krüge füllen, den Kesseldeckel öffnen und den Hopfen in die Würze dazugeben.

Ergebnis: Das war leicht, nach vielen gedanklichen Fragezeichen während der Erläuterung der chemischen Vorgänge wieder mal ein Erfolgserlebnis.

Geduld ist gefragt

Weil Bierbrauen viele Arbeitsschritte beinhaltet, die mehrere Stunden dauern, werden zwischendurch Fässer gereinigt (mit Schürze und Handschuhen ebenfalls eine leichte Aufgabe für den SZ-Lehrling), Bierkisten gestapelt, der Boden gefegt, Säcke gestapelt oder der Gärvorgang im Auge behalten.

Etwa fünf Tage lang bleibt das Jungbier im Gärbottich. Bei der Gärung verwandelt zugegebene Hefe den Malzzucker in Alkohol und Kohlendioxid und es entsteht unterschiedlich braun gefärbter Schaum auf dem Gebräu und ein etwas säuerlicher Geruch im Raum. Es gibt obergäriges und untergäriges Bier. „Obergäriges Bier schmeckt meist fruchtig“, weiß Sabrina Goller.

Obacht: Wer Brauer werden will, braucht Geduld. Und: Schaum ist nicht gleich Schaum.

Zwölf verschiedene Biere

Anschließend kommt das Bier in den gekühlten Lagerkeller. Das CO2 kann hier im Gegensatz zum Gärbottich nicht mehr entweichen, sondern bindet sich im Bier zur Kohlensäure. Nach sechs bis acht Wochen ist der Gerstensaft fertig und wird in Flaschen oder Fässer abgefüllt.

Etwa zwölf verschiedene Biere braut Angele in seiner Schlossbrauerei – je nach Saison viele unterschiedliche Spezialbiere. Zum festen Repertoire gehört das helle Vollbier „Reibolf“ und das „Hefewoiza“. Sabrina Goller trinkt am liebsten helle Vollbiere. „Oder auch mal ein Dunkles. Hefeweizen ist nicht so meins.“ Die 20-Jährige ist passionierte Genussbiertrinkerin. „Das gehört natürlich zum Beruf dazu. So wie es wohl kaum einen Metzger gibt, der Vegetarier ist“, sagt sie schmunzelnd. Für sie sind drei Komponenten das Besondere am Brauen: „Es ist ein traditionell handwerklicher Beruf vereint mit Technik und Naturwissenschaften.“

Die humorvolle 20-Jährige hat sich als gute und schlaue Lehrmeisterin bewiesen. Resümee dieses interessanten Tages: Bierbrauen ist eine komplizierte Angelegenheit mit einem wohlschmeckenden Ergebnis – ein frisch gezapftes Bier. Mhm, lecker.

Im Sudhaus findet die meiste Arbeit statt. Auf den Bierkisten steht eine Tischwaage und intensiv duftender Hopfen, der später in einen der Kessel zur Würze dazugegeben wird. Brauerei-Auszubildende Sabrina Goller (links) erklärt SZ-Redakteurin Karin Kiesel alles Wissenswerte über die Hopfengabe. (Foto: David Weinert) Sabrina Goller lernt in der Schlossbrauerei Aulendorf den Beruf als Brauerin und Mälzerin. (Foto: David Weinert) Geschrotetes Malz. (Foto: David Weinert) 1 von 1