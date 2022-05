Arminia Bielefeld steht nach der SpVgg Greuther Fürth als zweiter Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Der VfB Stuttgart muss als Tabellen-16. in die Relegation, Hertha BSC schaffte am letzten Spieltag am Samstag den direkten Klassenerhalt.

© dpa-infocom, dpa:220514-99-287713/1