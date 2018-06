Bielefeld gewinnt glücklich gegen Werder II 1:0

Bielefeld (dpa) - Mit einem Heimsieg gegen Werder Bremens zweite Mannschaft verabschiedete sich Arminia Bielefeld am Samstag aus der Drittliga-Saison. Christopher Kullmann erzielte in einem schwachen Spiel das Tor des Tages (77.).

13 000 Zuschauer auf der Bielefelder Alm feierten einen versöhnlichen Saisonabschluss. Bielefeld kletterte in der Abschlusstabelle noch auf Rang 13 und überholte damit den Lokalrivalen Preußen Münster. Für den Tabellenletzten aus Bremen war es die neunte Niederlage in Folge.

In der ersten halben Stunde des tabellarisch bedeutungslosen Spiels passierte so gut wie nichts in den beiden Strafräumen. Bielefeld spielte zwar überlegen, die erste Chance der Partie hatten jedoch die Gäste durch Leon Balogun, der eine Hereingabe am langen Pfosten verpasste (32.). Im Gegenzug scheiterte der Bielefelder Patrick Schönfeld am bundesligaerfahrenen Christian Vander (33.). Nach vereinzelten Chancen in der zweiten Hälfte schien alles auf ein Unentschieden hinauszulaufen, bis Kullmann nach einer Ecke zum Siegtor einköpfte.