Biedermann und die Brandstifter im GZH

Mit einer aufwühlenden und überzeugenden Inszenierung des unverändert aktuellen Stücks „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch kommt das Staatsschauspiel Dresden am Montag, 31. Januar, um 19.30 Uhr ins Graf-Zeppelin-Haus. Um 19 Uhr gibt es eine Einführung, zu der das Kulturbüro einlädt.

Das Lehrstück ohne Lehre von Max Frisch erzählt die Geschichte von Fabrikant Biedermann, der Ruhe und Gemütlichkeit. Auch wenn seine Frau meint, dass er bisweilen zu gutmütig sei, so kann man doch nicht ständig überall nur Schlechtes und Böses sehen. Er ist sich sicher: Die zwei armen Männer auf seinem Dachboden wollen bloß Obdach. Ihre kleinen Witzeleien über Brandstiftung sind zugegebenermaßen etwas unpassend, aber man ist doch nicht humorlos. Schließlich geht es auch um den eigenen Ruf. Als spießig und kleingeistig möchte Biedermann nicht gelten. Selbstsicherheit, Bequemlichkeit und der absolute Wille zum Guten lassen Biedermann übersehen, wofür Benzinfässer und Zündschnur doch eindeutiger Beweis sind: Er hat Brandstifter im Haus. Seine Annahme, dass deren deutlich ausgesprochene Drohung sicher so radikal nicht gemeint sein könne, wird zum letzten Anker vor der eigenen Ängstlichkeit und führt direkt in die Katastrophe. Als aufgeschlossener, vorurteilsfreier Mensch wird Biedermann den Männern in einem Akt des Vertrauens schließlich selbst die Streichhölzer reichen.

Die Aufführung dauert 75 Minuten. Eine Pause gibt es nicht. Karten kosten 33, 26, 18 und 11 Euro. Erhältlich sind sie im Vorverkauf unter Telefon 07541 / 28 84 44, per E-Mail an ticket@gzh.de oder über die Seite www.kulturbüro.friedrichshafen.de / reservix.de.