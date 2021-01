Der Lockdown in Deutschland wird bis 14. Februar verlängert, das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten am Dienstag entschieden. Also bleiben Restaurants und Geschäfte auch weiterhin geschlossen. Für die Gastronomiebranche kommt das zum aktuellen Zeitpunkt nicht überraschend, dennoch wartet sie sehnsüchtig auf die Wiedereröffnung.

Während die einen Wirte geschlossen haben und auf die nötige Novemberhilfe warten, haben sich andere neue Konzepte überlegt, bauen ihren Lieferservice aus oder eröffnen sogar neue ...