Der Umzug der Untergröninger Bibliothek vom Rathaus in die Grundschule ist derzeit im vollen Gange. Nachdem die Sonnenschule mit Beginn dieses Schuljahres bereits zur Ganztagesschule wurde, konnte nun mit der Integration der Bibliothek ein weiterer Schritt in Richtung Bildungszentrum getan werden. Eröffnet wird die Bibliothek am 13. Oktober. Aktuell werden noch zahlreiche Bücher in die Regale geräumt und die letzten Vorbereitungen getroffen. Bürgermeister Armin Kiemel und Ortsvorsteher Thomas Bacher ließen es sich nicht nehmen, der kleinen aber feinen Bücherei schon vorab einen Besuch abzustatten. „Kinder sind die treuesten Leser, daher ist es sinnvoll, die Untergröninger Zweigstelle der Abtsgmünder Bibliothek in die Grundschule zu verlagern,“ so Bürgermeister Armin Kiemel. Auch Bibliothekarin Heidi Schmid stimmt dem zu: „Wir kommen näher an unsere Zielgruppe.“ Zweigstellenleiterin Theresia Balle freut sich über die hellen und viel größeren Räumlichkeiten in der Sonnenschule. Die Leser können aus einem großen Fundus von insgesamt 16 000 Medien aussuchen. Durch die digitale Verbindung mit der Abtsgmünder Bibliothek können Medien reserviert und in Untergröningen ausgeliehen werden.

Sowohl Rektorin Claudia Schreiber als auch das Team der Bibliothek freuen sich auf die Synergieeffekte, die durch diesen Umzug entstehen. Auch die Abtsgmünder Banken engagieren sich. So wurde von der Kreissparkasse Ostalb ein Zuschuss von 1 000 Euro und von der Abtsgmünder Bank eine Unterstützung von 500 Euro an die Bibliothek Untergröningen gespendet. Das Geld wurde für neue Erstlesebücher ausgegeben. Damit ist das Medienangebot auf den entsprechenden Bedarf der Grundschule besonders eingerichtet.

Die Bibliothek befindet sich nun in Raum 4 des Erdgeschosses der Sonnenschule. Sie wird dienstags von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 14:30 bis 17 Uhr geöffnet sein. Am Dienstag, 20. Oktober, wird es eine gemeinsame Auftaktveranstaltung der Bibliothek und der Grundschule geben.