Biberacher US-Austauschschülerinnen besuchen den Bundestag

Pamela Green und Moira Christ aus Virginia und Georgia verbringen über das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ein Jahr in Biberach, wo sie in Gastfamilien wohnen und die Schule besuchen. Auch ein Berlin-Besuch war eingeplant und Josef Rief von der CDU freute sich über einen Besuch der beiden jungen Damen in seinem Bundestagsbüro.

„Das PPP ist ein tolles Programm und ich hoffe auf viele Bewerbungen, damit bald auch wieder Schülerinnen und Schüler oder junge Berufstätige aus meinem Wahlkreis die Reise in die USA antreten können“, sagte informiert Josef Rief, der für die CDU im Bundestag sitzt.