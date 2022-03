Biberacher Trampolinturner Simon Dobler gewinnt Bronze

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Biberach - Nach zwei langen Jahren ohne Deutsche Meisterschaften (DM) im Doppel-Mini-Trampolin und einer entsprechend langen Wartezeit war die Sehnsucht nach diesem Wettkampf für den Biberacher Trampolinturner Simon Dobler (16) groß. Zusammen mit circa 120 Sportler*innen in den Altersklassen ab 11 Jahren kämpfte Dobler am 26. März in Hamburg um eine Medaille. Es war das größte Starterfeld im Deutschen Turner-Bund seit vielen Jahren.

Zusätzlich nutzte der Bundestrainer für Doppel-Mini-Trampolin, Olaf Schmidt, die DM als Rahmen für die Sichtung von deutschen Athleten zur EM bezeihungsweise Jugend-EM (JEM) Qualifikation. Dobler hatte sich in einem ersten nationalen Online-Wettkampf im Februar bereits in das Feld der Bewerber zur JEM geturnt. In Hamburg musste er seine Leistung bestätigen.

Zur Qualifikation für das Zwischenfinale der besten sechs Athleten lieferte Dobler nahezu Bestleistungen ab. Mit 47,2 Punkten übertraf er seine Qualifikationsnorm für die JEM und zog als zweitbester Athlet in der Altersklasse 15-16 Jahre in das Finale ein. Im alles entscheidenden letzten Durchgang der besten drei Athleten wurden alle Punkte auf Null gesetzt. Mit der letzten Übung, Doppelsalto vorwärts gehockt und Doppelsalto rückwärts gehockt mit ganzer Schraube, zeigte er erneut seine Klasse, landete jedoch erstmals außerhalb der Zone. Damit musste sich Dobler mit nur 0,5 Punkten Abstand seinem Mitstreiter aus Friedberg geschlagen geben. Der dritte Platz und die Bronze-Medaille bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel-Mini-Trampolin sind dennoch ein hervorragender Erfolg und das beste Ergebnis seiner jungen Karriere.

Bundestrainer Schmidt verfolgte die Übungen von Simon Dobler über den Tag. Zum Abschluss des langen Wettkampftages empfahl er das Turntalent der TG Biberach zur Aufnahme in die Nationalauswahl für die Teilnahme an der Jugend-EM, die Anfang Juni in Rimini (Italien) stattfinden wird.