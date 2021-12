Biberacher Tanzwettbewerb fällt aus: Urban Danceprix auf 2023 verschoben

Der für den am 29. Januar 2022 in der Stadthalle Biberach geplante Urban Danceprix 2022 muss aufgrund der aktuellen Corona-Lage erneut verschoben werden. Bereits im März 2021 konnte der Termin nicht wie geplant stattfinden. Für das kommende Jahr ist stattdessen eine Open-Air-Alternative im Sommer geplant, um der urbanen Tanzszene in der Stadt in diesen schwierigen Zeiten trotzdem eine Plattform zu bieten. 2023 freut sich die Stadt Biberach, die Funky Kidz und das komplette Organisationsteam auf eine neue Wettbewerbsrunde im Rahmen der Heimattage mit einem umfangreicheren Rahmenprogramm. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit und werden auf die Veranstaltung am 22. April 2023 übertragen.

Mehr als 100 Tänzerinnen und Tänzer erwartet

Die erneute Verschiebung des Tanzwettbewerbs ist sehr bedauerlich und das Organisationsteam, bestehend aus Vertretern der Funky Kidz, Jugend Aktiv und dem städtischen Kulturamt, haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. In der aktuellen Situation ist die Veranstaltung mit mehr als 100 Tänzerinnen und Tänzern die überregional anreisen und einer vollen Stadthalle nicht durchführbar. Mit der Open-Air-Alternative besteht die Hoffnung auf gelockerte Corona-Regelungen im Sommer.

Weiterhin ist schon jetzt die Vorfreude auf 2023 groß, wenn der Urban Danceprix mit einem umfangreichen Workshop Programm wieder stattfinden soll. Möglich macht dies das Förderprogramm „Tanzland“ der Kulturstiftung des Bundes, für die das Kulturamt den Zuschlag erhalten hat. Hier stehen die urbanen Tänzerinnen und Tänzer im Fokus, deren tänzerisch-choreografischer Horizont gezielt erweitert werden soll. Dazu reist ein professionelles Tanzensemble aus Pforzheim an, zum „urban Theater Pforzheim Lab Biberach“. Die professionellen Tänzer und Choreografen des Theaters Pforzheim entwickeln mit den Teilnehmenden an zwei Tagen in mehreren Workshop- und Creations-Sessions Ansätze Tools und Strategien für ein mehr künstlerisches choreografisches und tänzerisches Arbeiten.